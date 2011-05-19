Пчеловоды отмечают, что «Апимондия-2013» станет самым большим международным событием в истории украинского АПК

Киев. 19 мая. УНИАН. Украинские пчеловоды отмечают, что ХLІІІ Международный конгресс Апимондии, станет самым большим международным событием в истории украинского АПК.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Организационного комитета ХLІІІ Международного конгресса Апимондии Татьяна ВАСИЛЬКОВСКАЯ.

По ее словам, Конгресс Апимондии, который состоится в Киеве в сентябре 2013 года, будет третьим по размеру международным мероприятием в истории Украины – после Чемпионата Европы по футболу 2012 года и Евровидением-2005.

В частности, в столицу прибудут 12 тыс. гостей из более чем 100 стран мира.

Она подчеркнула, что этот международный форум следует использовать в первую очередь для обращения внимания к проблемам АПК в Украине в целом и пчеловодстве в частности.

«Все реформы в Украине будут чрезвычайно успешными только при одном условии – если Украину не покинут пчелы. Украина - пчеловодческая, Украина – медовая. Это - имидж государства, это экономика, это духовность», - отметила Т.ВАСИЛЬКОВСКАЯ.

Она напомнила, что Украина имеет наибольшую пчеловодческую отрасль в Европе и пятую в мире: валовое производство меда достигает 75 тыс. тонн, отрасль насчитывает около 3,5 млн. пчелосемей и свыше 400 тыс. пасечников. Общее количество граждан Украины, задействованных в пчеловодстве, в том числе – члены семей пасечников, составляет 2,5 млн.

Поэтому, по словам Т.ВАСИЛЬКОВСКОЙ, международный конгресс является удачным случаем привлечь внимание власти к отрасли, поощрить ее к реформированию последней.

Также Апимондия будет интересна для производителей и потребителей пчелиной продукции.

Координатор по коммуникациям организационного комитета Юрий РИФЯК рассказал, что программа ХLІІІ Международного конгресса Апимондии, по замыслу оргкомитета, будет включать научную конференцию «За пределы улья: пчеловодство и глобальные вызовы», в рамках 7 секций которой учеными со всего мира будет прочитано свыше 400 научных докладов, а также свыше 800 докладов будет представлено в виде постеров.

Проведение мероприятия планируется в Международном выставочном центре всемирной выставки ApiEXPO-2013 из, самое малое, 200 участниками. Среди планов - два заседания Генеральной ассамблеи Апимондии; Всемирный медовый чемпионат по более чем 100 номинациям; выставка-ярмарка «Апимондия – открытая для публики» - под открытым небом; Выставка лучших экспонатов пчеловодческих музеев мира; Выставка современного искусства, посвященного тематике пчеловодства; технические и туристические туры для делегатов по пчеловодческим объектам Украины; подписание исторического акта признания пчелы медоносной видом, находящемся под угрозой.

***Апимондия – это Всемирная федерация пчеловодческих ассоциаций, которая объединяет всех лучших специалистов, научных работников, предпринимателей и общественных деятелей этой отрасли. Штаб-квартира Федерации находится в Риме. Возглавляет организацию президент Апимондии – Жиль РАТИЯ. По состоянию на сегодняшний день членами Апимондии является объединения пасечников из 80 стран мира. Раз в два года, начиная с 1897, Апимондия проводит в разных странах свои Международные конгрессы, которые являются самыми большими событиями в мировом пчеловодстве.