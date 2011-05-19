В деле Луценко власть должна сдать тест на гуманность - политолог

Киев. 19 мая. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА стало «тестом на гуманность украинской власти».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Можно по-разному относиться к ЛУЦЕНКО, но когда речь идет о жизни человека, следует исходить из человеческих понятий морали и гуманизма», - отметил он.

По словам В.БАЛЫ, его очень удивляет позиция представителей Генеральной прокуратуры – как комментарии, так и действия, которые больше напоминают стремления к мести.

«Следует понимать, что занимая государственную должность, нельзя руководствоваться мотивами мести», - отметил он, подчеркнув, что это приведет к негативным последствиям во всем обществе, которое назавтра может стать беспринципным и антигуманистическим. Поэтому власть должна пересмотреть свое отношение к политическим оппонентам, подчеркнул эксперт.

«Безусловно, что в 2005 году тот же ЛУЦЕНКО начал коммуникации с политическими оппонентами с помощью такого инструмента, как правоохранительные органы, но, убежден, от этого надо отходить. Политическая борьба не должна переходить в политическую войну, а тем более в войну личных отношений», - отметил В.БАЛА.

По его убеждению, власть должна сдать тест на гуманизм – хоть и с опозданием, но показать, что отношения между оппонентами и конкурентами должны быть моральными, и человеческие судьбы не должны использоваться в партийных интересах.

Относительно политических последствий дела Ю.ЛУЦЕНКО, то он подчеркнул, что действующая власть должна понять: таким образом она создает не просто прецедент, который рано или поздно вернется к ней бумерангом, но и то, что общество, наблюдая за подобным отношением к одному из политических лидеров страны и оппонента власти, может быть спровоцировано на радикальные действия. Тем более, что социально-экономическое состояние в стране для этого очень благоприятное. «И тогда уже никто не сможет этим руководить, в том числе и оппоненты действующей власти», - прогнозирует политолог.