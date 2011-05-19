В Киеве 21-22 мая пройдет форум молодежного лидерства

Киев. 19 мая. УНИАН. 21-22 мая в столичном университете «ШАГ» пройдет Всеукраинский молодежный форум «ILead».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил менеджер проекта "Всеукраинский молодежный форум "ILead" Сергей МОЛЧАНОВ, отметив, что мероприятие состоится при поддержке компании JTI Ukraine.

Согласно его информации, участниками форума станут 100 активных представителей общественных организаций из 25 лучших университетов Украины.

В рамках мероприятия предусмотрены тренинги ведущих бизнес-коучев, мастер-классы, соревнования в ораторском искусстве и конкурсы социальных проектов, направленных на введение положительных изменений в обществе и тому подобное.

Как отметил С.МОЛЧАНОВ, основной целью форума являются дать молодежи толчок к активному, творческому преобразованию собственной жизни и, как следствие, - жизни страны.

Менеджер проекта отметил, что форум «ILead» - это проект Всемирной федерации молодых лидеров и предпринимателей, которая охватывает 120 стран и имеет около 200 тыс. активных членов.

С.МОЛЧАНОВ также отметил, что такое мероприятие они организуют впервые, однако надеется, что форум будет успешным и станет в дальнейшем ежегодным мероприятием.

“Тематика развития лидерского потенциала страны действительно актуальна. И это можно увидеть по количеству тех, кто зарегистрировался и выразил желание принять участие в форуме. Форум ожидается в эти два дня очень насыщенный и очень полезный для его участников”, - добавил С.МОЛЧАНОВ.

Он сообщил, что выразили желание стать участниками форума и зарегистрировались на интернет-портале проекта свыше 250 участников, из которых были отобраны 100. Основными критериями стали, в частности, опыт организационной работы; мотивации к лидерству и креативность.