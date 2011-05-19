Организаторы “Киевской баррикады” призывают бизнес поддерживать акции по популяризации украинской культуры

Киев. 19 мая. УНИАН. Организаторы фестиваля “Киевская баррикада” призывают украинский бизнес поддерживать акции по популяризации украинского языка и культуры в целом.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Один из организаторов фестиваля, представитель фонда “Моя Украина” Юрий СТЕЦЬ заметил, что основной миссией фестиваля являются встречи писателей и поэтов со школьниками, студентами, всеми, кто являются нынешними или потенциальными их читателями. “Когда литератор видит глаза своих читателей - это самое главное, это побуждает к творчеству”, - сказал он.

Руководитель Творческого объединения “Последняя баррикада” Олесь ДОНИЙ со своей стороны выразил надежду, что бизнес начнет активнее поддерживать творческие акции. По его словам, на Западе это уже давно является нормальной практикой, в то же время, в Украине такое движение только начинается. “Это и является социальной ответственностью бизнеса”, – добавил он.

Руководитель Благотворительного фонда, бизнесмен Петр ПОРОШЕНКО убежден, что государство не может состояться без своего языка. Он заметил, что поддержал проведение нынешней “Киевской баррикады”, поскольку это является новой формой популяризации украинского языка. “Мне интересно было видеть глаза детей на встречах с писателями. Эти дети навсегда останутся сторонниками украинского языка”, - заявил он. Также, по словам П.ПОРОШЕНКА, форма проведения мероприятий в рамках фестиваля является интересной и ненавязчивой. “Они (писатели – УНИАН) советуют и рекомендуют – прочитайте”, – добавил он.

Писатель и поэт Сергей ЖАДАН отметил, что сегодня невозможно проводить творческие акции в Харькове, где он преимущественно живет, при поддержке тамошней нынешней власти. По словам писателя, моральные принципы не позволят ему просить деньги у руководителей города. В такой ситуации приходится обращаться к представителям частного капитала. Также, добавил С.ЖАДАН, возникает много низовых инициатив, на которые он и другие организаторы культурных мероприятий готовы опираться.

По словам О.ДОНИЯ, сегодня поддержка украинской культуры все еще остается непопулярной среди бизнеса. Как один из путей улучшения ситуации С.ЖАДАН назвал поиск возможностей для более активного присутствия творческих мероприятий и информации о них в телепространстве. По его словам, даже если на запад соберется десять тысяч лиц, но они не попадут на телеэкраны – нужного эффекта не будет.

В то же время П.ПОРОШЕНКО выразил мнение, что постепенно украинский бизнес перестает воспринимать поддержку творческих фестивалей исключительно как возможность для дополнительной рекламы своей торговой марки. По его словам, сейчас бизнесмены приходят к осознанию значимости языка, культуры и тому подобное.

“Мой совет украинскому бизнесу – читайте современных украинских писателей. Это интересно и просто модно”, – заметил он.

Как сообщал УНИАН, 17-21 мая в Киеве проходит фестиваль «Киевская баррикада» им. Юрка Покальчука, главной целью которого является популяризация современной украинской литературы.

Организаторы фестиваля: творческое объединение «Последняя баррикада», Благотворительный фонд Петра ПОРОШЕНКО, МБФ «Моя Украина».

В рамках “Киевской баррикады” проходят ежедневные пресс-конференции в УНИАН с прямой трансляцией на “5-м канале” при участии известных литераторов, а также литературные встречи в школах, в университетах города. 20 мая при участии групп «Тартак», «Скай», «Танок На Майдані Конго» состоится большой музыкальный концерт на Софийской площади.

21 мая состоится «Ночь поэзии» под открытым небом. Акция будет проходить возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади. Будут выступления литераторов, музыкальное сопровождение бардов, огненное шоу.