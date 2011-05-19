Минюст передал на рассмотрение Кабмина законопроекты относительно регулирования процедуры предоставления админуслуг

Киев. 19 мая. УНИАН. Министерство юстиции Украины разработало и направило на рассмотрение Кабинета министров проекты закона "Об административных услугах" и административно-процедурного кодекса, направленные на урегулирование процедуры предоставления административных услуг.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна ЕМЕЛЬЯНОВА.

"Эти два чрезвычайно важных законопроекта находятся на рассмотрении Кабинета министров. Они были поданы после согласования со всеми органами центральной исполнительной власти. После прохождения процедуры, которая предусмотрена регламентом Кабинета министров, он будет в ближайшее время уже представлен на заседание правительства", - сказала И. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Заместитель министра юстиции рассчитывает, что после одобрения правительством парламент сможет приступить к рассмотрению данных законопроектов на текущей сессии.

В свою очередь председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО добавил, что принятие таких законов позволит внедрить действенные механизмы защиты и реализации прав граждан и четкого установления порядка действий служащих при предоставлении административных услуг. "Принятие данных законов дает возможность гражданину быть защищенным в отношениях с чиновником. Исчезает потребность прибегать к коррупционным действиям или договоренности с чиновниками ради того, чтобы реализовать свои права", - подчеркнул он.

В свою очередь директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО напомнил, что законодательное урегулирование предоставления административных услуг является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом и Советом Европы. "Качество международного сотрудничества каждой страны зависит все больше и больше от качества тех услуг, которые предоставляются внутри страны и от функционирования государственной машины", - отметил он.

В частности, по его словам, речь идет о тесной связи между качеством предоставления административных услуг и уровнем инвестиционной привлекательности страны. "Здесь для Украины есть огромное пространство для улучшения ситуации, поскольку наша страна принадлежит к наиболее инвестиционно непривлекательным европейским странам", - отметил А.СУШКО.