Для возобновления функционирования киевского книжного магазина "Сяйво" коллективу нужно выиграть еще 8 судов - адвокат

Киев. 19 мая. УНИАН. Для возобновления функционирования столичного книжного магазина "Сяйво" коллективу нужно выиграть еще восемь судебных дел после того, как 17 мая Хозяйственный суд Киева своим решением признал незаконной продажу помещений этого заведения по ул. Красноармейской, 6.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Олег КОРОЛЬ, который представлял в суде интересы книжного магазина.

"Впереди еще восемь судов, которые были приостановлены до вступления в силу по этому делу... Но сейчас мы имеем первую выдающуюся победу, хотя вы же понимаете, будет апелляция (со стороны оппонентов - УНИАН), будет брошен весь возможный и невозможный ресурс, чтобы сломать решение суда первой инстанции", - сказал адвокат.

Комментируя конфликт вокруг "Сяйва", О.КОРОЛЬ отметил, что "вся эта сделка была осуществлена при содействии "молодой команды" мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО и его родственников". Но коллегия судей, продолжил адвокат, очень квалифицированно разобралась с обстоятельствами дела, несмотря на то, что оказывалось давление, осуществлялось максимум усилий, чтобы затянуть процесс.

При этом адвокат отметил, что ему и коллективу книжного магазина приятно констатировать, что "руководство КГГА, ее председатель избрали, в конце концов, позицию книжного магазина".

В свою очередь, директор книжного магазина Алла ЛАЗУТКИНА заметила, что за 18 месяцев с начала конфликта коллективу пришлось пройти через немалые испытания, чтобы добиться справедливости, ведь книжный магазин по этому адресу существует уже более полувека. Вместе с тем она обратила внимание на то, что за последние годы лишь в Киеве почти 90% книжных магазинов, издательства, библиотек были перепрофилированы, выброшены на улицу и, к сожалению, большинство из них уже невозможно вернуть общественности, возобновив функционирование.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Хозяйственный суд города Киева по иску ООО Книжный «Магазин «Сяйво» принял решение в интересах территориальной общины города и вернул помещение книжного магазина в коммунальную собственность.

Помещение книжного магазина «Сяйво» площадью 363,8 кв. м было продано Управлением по вопросам коммунального имущества, приватизации и предпринимательства Шевченковского районного совета на аукционе в сентябре 2009 года. В последующем помещение сначала было сдано в аренду, а затем перепродано.

Хозяйственный суд Киева признал недействительными: результаты аукциона по продаже помещения книжного магазина «Сяйво», договор купли-продажи помещения книжного магазина, заключенный между Шевченковским райсоветом и ООО «Абриль-студио» в 2009 году, а также договор, по которому помещение было перепродано в интересах третьего лица.