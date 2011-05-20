В Зеленой Партии Украины считают предвзятыми и недемократическими планы Минюста аннулировать ее регистрацию

Киев. 20 мая. УНИАН. В Зеленой Партии Украины (ЗПУ) считают предвзятыми и недемократическими планы Министерства юстиции аннулировать ее регистрацию.

Об этом лидер Зеленой Партии Украины Сергей КУРЫКИН заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель партии сообщил, что 23 мая в Окружном административном суде города Киева состоится судебное заседание по иску Министерства юстиции к Зеленой Партии Украины об аннулировании регистрационного свидетельства, то есть прекращении деятельности партии.

Основанием для обращения в суд стала норма Закона «О политических партиях», которой предусмотрено, что аннулирование регистрационного свидетельства партии происходит, если политическая сила в течение десяти лет не принимает участия в выборах Президента Украины и выборах народных депутатов.

С.КУРЫКИН отметил, что на сегодняшний день нет достаточных оснований применять эту норму закона к его партии. Он напомнил, что Зеленая Партия Украины была зарегистрирована в 2000 году, однако очередные парламентские выборы состоялись только в марте 2002, а президентские – в октябре 2004 года, таким образом ЗПУ только восемь лет не принимала участия в выборах в Верховную Раду и шесть - в президентских. Более того, он напомнил, что следующие парламентские выборы должны были состояться весной этого года, и перенос даты их проведения не зависел от воли граждан.

По словам председателя ЗПУ, в партии о намерениях Минюста отменить ее регистрацию узнали через средства массовой информации. По мнению С.КУРЫКИНА, это является неприемлемой формой взаимоотношений, которую Минюст избрал для общения с политическими партиями.

Председатель Зеленой Партии Украины также сказал, что министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ во время общения с журналистами постоянно отмечает неучастие партии даже в местных выборах. С.КУРЫКИН подчеркнул, что такая информация не отвечает действительности, поскольку Зеленая Партия в 2008 и 2010 годах принимала участие в местных выборах, в том числе и Киеве.

«Неучастие в национальных выборах не означает бездеятельности партии. Мы принимали участие в местных выборах. . это процесс не менее значимый, чем участие в национальных выборах», - сказал он.

С.КУРЫКИН отметил, что, кроме ЗПУ, Минюст из-за неучастия в выборах планирует отменить регистрацию еще четырех партий. Он считает, что, по сути, речь идет о законодательно закрепленном ограничении прав граждан. Председатель ЗПУ отметил, что партия создается по инициативе граждан, и граждане сами должны решать, как будет развиваться их политическая сила.

В то же время, по словам С.КУРЫКИНА, он осознает, что партия создается для того, чтобы через участие в выборах принимать участие в реализации властных полномочий в стране. Председатель ЗПУ подчеркнул, что многие партии не могут принимать участия в выборах из-за другой нормы законодательства - о внесении залога за участие в выборах, который на сегодняшний день составляет приблизительно два миллиона гривен. По его мнению, эта норма является своеобразным имущественным цензом, который ограничивает права граждан и политических организаций и стимулирует политическую коррупцию. «Отсутствие возможности внести этот денежный залог и стало препятствием для участия нашей партии в национальных выборах», - отметил С.КУРЫКИН.

«Зеленая Партия Украины считает, что сегодня законодательные условия деятельности политических партий, в частности их участия в выборах, должны быть существенно изменены, если Украина действительно движется путем демократических преобразований», - сказал С.КУРЫКИН.

Он заявил, что Зеленая Партия Украины будет отстаивать свои права и в случае проигрыша в суде первой инстанции подавать апелляцию. «Наши аргументы мы считаем достаточно весомыми, и эта ситуация имеет значение не только для нашей партии», - подчеркнул С.КУРЫКИН.