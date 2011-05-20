Государственные органы менее чем на 50% готовы к выполнению положений закона о доступе к публичной информации - КИУ

Киев. 20 мая. УНИАН. Государственные органы менее чем на 50% готовы к выполнению положений закона о доступе к публичной информации.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Комитета избирателей Украины готовности органов власти в Украине к выполнению требований закона о доступе к публичной информации, презентованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как рассказал руководитель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО, мониторинг проводился с 10 по 17 мая и охватил 71 учреждение в 15 областях Украины и городе Киеве. Задачами мониторинга было выяснить действенность норм нового закона путем проверки их практической реализации и показать степень выполнения норм закона на организационном и техническом уровнях. В частности, эксперты проверяли наличие соответствующих структурных подразделений или должностных лиц, которые обеспечивают доступ к публичной информации, возможность распорядителя информации системно и оперативно обнародовать информацию через разные каналы коммуникации, наличие специально созданных форм документов и мест для работы запрашивателей информации с документами, наличие систем учета, где бы регистрировались все документы, имеющиеся у распорядителей информации.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что средняя оценка готовности органов, которые стали объектом мониторинга КИУ, к выполнению положений закона составила 2,5 балла. («0» – полное отсутствие каких-либо действий по реализации положений закона, “5” – соблюдены все необходимые нормы). Среди большинства городских советов выполнение закона осуществляется на хорошую “тройку” – 3,14 балла. Приблизительно на этом же уровне находятся районные советы. Среди областных этот показатель еще ниже – 2,6.

Эксперты КИУ констатировали, что в целом имеются существенными проблемами с введением закона в основном из-за безответственного подхода исполнителей. Например, в Конотопе, по словам начальника соответствующего отдела, только 17-го мая было получено распоряжение, которого еще не читал даже председатель горсовета. Вместо этого в нескольких случаях наблюдались курьезы относительно принципа “уровня полномочий”. Так, Львовский городской совет за выполнение закона практически не принимался, а в то же время Дрогобычский городской совет справился почти со всеми требованиями.

По результатам мониторинга, в органах госвласти, которые подчиняются Кабинету Министров, ситуация еще хуже. Облгосадминистрации имеют показатель 2,42 балла. Городские, районные и районные в городах государственные администрации – около 2,09. Активисты нескольких областей, в частности восточных, жаловались на задержку в выполнении требований закона (собраний соответствующих комитетов для утверждения плана действий, размещения информации и тому подобное), а также на сугубо формальное выполнение закона.

Эксперты отметили, что практически отсутствует какая-либо подготовка в органах МВД. С другой стороны, СБУ и органы прокуратуры в основном выполнили все требования, кроме, как в случае с Киевской областной прокуратурой, создание реестра запросов и обращений, который предусмотрен законом. По результатам мониторинга, именно эта графа в выполнении закона является наиболее проблемной. Только четверть проверенных органов уже создали реестр и меньше четверти – в процессе его создания.

Второе место по проблемности разделяют отсутствие адекватных каналов коммуникации с обществом, а также создание форм для написания заявлений. Хоть эти формы очень просты по своей сути и фактически уже разработаны, но во многих инстанциях они отсутствуют.

Как заметили эксперты КИУ, отдельной частью мониторинга стал анализ сайтов Президента Украины, Верховной Рады, Верховного Суда, Кабинета Министров и других органов исполнительной власти. В их числе только сайт Президента полностью соответствует требованиям закона и его можно считать эталоном того, каким должен быть сайт органа власти. В то же время кричащим является отсутствие каких-либо изменений на сайтах Министерства юстиции, Госкомтелерадио (имеется только текст закона) и некоторых других. Ведь, отмечают эксперты, именно эти учреждения должны были стать “локомотивами” изменений и примерами для наследования. В целом, констатировали они, распорядители информации не уделили достаточно внимания современным возможностям коммуникации при помощи сети Интернет.

Народный депутат, один из авторов закона Андрей ШЕВЧЕНКО по результатам мониторинга отметил, что власть до сих пор не видит ценности в том, чтобы быть открытой. “Она, как и раньше, хочет ловить рыбку в мутной воде”, – добавил он. Кроме того, по его словам, определяющими остаются банальные проблемы менталитета украинского чиновника, такие как лень, безразличие, пассивность, нежелание что-то делать.

Депутат добавил, что профильный парламентский комитет использует результаты мониторинга КИУ в процессе подготовки разъяснений к закону. Также он планирует использовать эти материалы во время презентаций закона в областных центрах Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 мая вступал в силу принятый парламентом 13 января Закон Украины «О доступе к публичной информации».

Согласно закону, публичной является отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий.

Законом предусмотрена обязанность определенных специальных структурных подразделений или должностных лиц по обеспечению доступа к публичной информации, которая находится в их владении. Закон также определяет границы и способ государственного регулирования относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения информации, ее охраны и защиты.