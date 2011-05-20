В Киеве милиция срывает сегодняшний концерт на Софийской площади при участии известных украинских групп

Киев. 20 мая. УНИАН. В Киеве милиция срывает большой музыкальный концерт на Софийской площади при участии групп «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго», который долженбыл состояться сегодня.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета IV литературно-художественного фестиваля «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука, народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ.

Он напомнил, что этот гала-концерт должен был состояться в рамках фестиваля «Киевская Баррикада».

По словам О.ДОНИЯ, фестиваль и концерт являются абсолютно неполитическими мероприятиями, и на протяжении первых трех дней все шло нормально, но вчера днем сотрудники Госавтоинспекции за десять метров от места, где должен был проходить концерт (Софийская площадь), остановили машину с техническим оборудованием, необходимым для его проведения.

О.ДОНИЙ сообщил, что организаторы имели всю необходимую документацию для установления оборудования, включая квитанцию об оплате услуг милиции, но сотрудники ГАИ требовали дополнительные разрешительные документы. Фуру вечером отогнали за пределы Киева, а сегодня утром ее вновь остановили возле Оперного театра на улице Владимирской, и, несмотря уже на наличие дополнительных документов, которые вчера требовали другие сотрудники ГАИ, технику опять не пропускают без каких-либо объяснений.

О.ДОНИЙ объяснил, что для того, чтобы установить большую сцену, нужны 12-18 часов, а концерт должен начаться через несколько часов - в 19.30, то есть концерт уже сорван.

Он допускает, что власть просто испугалась такого мероприятия, где с большой сцены будет раздаваться исключительно украинская музыка, украинская поэзия, без российских ведущих и российской «попсы».

О.ДОНИЙ выразил непонимание, что могло власть напугать в неполитичной украинской поэзии и музыке. Он отметил, что фестиваль был посвящен памяти их друга – Юрия Покальчука. «Нам было не до политических призывов, и мне очень обидно, что сейчас пытаются наступить на горло украинской песне, украинской поэзии», - подчеркнул он.

«Но я думаю, что мы прорвемся. Украинская культура выживала и в лучшие, и в худшие времена. Я думаю, мы просто сейчас забьем их литературой. Не дадут этот концерт провести – мы проведем другой, мы их забьем интеллектом и культурой», - подчеркнул он, отметив, что организаторы все равно соберутся на Софийской площади, и не исключил, что будут просто читать стихотворения, будут петь без помощи техники.

О.ДОНИЙ также выразил надежду, что запланирована на завтра, 21 мая, в рамках фестиваля «Ночь поэзии» под открытым небом состоится. Акция будет проходить возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади. Будут выступления литераторов, музыкальное сопровождение бардов, огненное шоу.

***Фестиваль «Киевская Баррикада» имени Юрка Покальчука проходит в Киеве 17-21 мая. Главной его целью является популяризация современной украинской литературы.