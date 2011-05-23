Костенко инициирует сбор подписей депутатов под представлением в КС относительно закона о красном флаге

Киев. 23 мая. УНИАН. Лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий КОСТЕНКО (фракция «Наша Украина – Народная Самооборона») инициирует сбор подписей парламентариев для обращения в Конституционный Суд Украины с представлением о не конституционности закона об использовании красных флагов.

Об этом Ю.КОСТЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Украинская народная партия сейчас инициирует сбор подписей за внесение в Конституционный Суду соответствующего представления с требованием дать разъяснение принятому закону. И мы будем требовать отменить этот закон", - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП напомнил, что согласно законодательству для обращения в Конституционный Суд необходимо собрать подписи 45 народных депутатов. По его словам, депутаты, которые представляют Украинскую народную партию во фракции НУ-НС, уже поставили свои подписи.

Ю.КОСТЕНКО считает, что закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в части красного флага противоречит нескольким статьям Конституции. В частности, речь идет о статьях 15, 17, 18 и 20.

Как сообщал УНИАН, закон «О внесении изменений в Закон Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20 мая подписал этот закон.

Согласно закону, внешний вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Законом предусмотрено, что копии флага будут использоваться возле Вечного огня, могил Неизвестного солдата и Неизвестного матроса.

Флаг также будет использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, которые проводятся органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, и в другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - Дни освобождения и Дни обороны населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков.

Предусмотрен официальный подъем в День Победы копий Знамени Победы на зданиях (мачтах, флагштоках) рядом с Государственным флагом Украины.