В Трускавце 2-5 июня состоится международный кинофестиваль «Золотая пектораль»

Киев. 23 мая. УНИАН. 2-5 июня в Трускавце Львовской области состоится международный кинофестиваль «Золотая пектораль».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН рассказали его организаторы.

Президент фестиваля Константин СТОГНИЙ рассказал, что его идею организовать подобный кинофестиваль поддержали несколько меценатов. Один из них, бизнесмен Андрей ЛОПУШАНСКИЙ, предложил, чтобы фестиваль «Золотая пектораль” принял трускавецкая гостиница «Женева». По словам К.СТОГНИЯ, фильмы фестиваля будут демонстрироваться в трех залах этой гостиницы. «Таким образом, люди, которые отдыхают в Трускавце, смогут выбирать, какой фильм и в каком зале посмотреть», - добавил он.

Согласно информации организаторов, фестиваль имеет статус международного. В этом году в конкурсной программе примут участие фильмы из почти 10 стран мира, всего члены жюри отобрали к участию в конкурсе около 60 лент. На фестивале будут демонстрироваться как фильмы последних лет, так и ретроспективы.

Как отметил член жюри Сергей БОРДЕНЮК, в частности, будет демонстрироваться ретроспектива фильмов украинского актера, режиссера и сценариста Ивана Миколайчука. Он рассказал, что фильмы, которые будут показаны, были отреставрированы на высоком техническом уровне.

Планируется, что специальным гостем “Золотой пекторали” станет известный сербский кинорежиссер Эмир КУСТУРИЦА. Также гостями фестиваля будет ряд российских и украинских деятелей кино, среди которых Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА, Лев ДУРОВ, Сергей ЖИГУНОВ, Владимир ГОРЯНСКИЙ, Остап СТУПКА и другие.

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 4 июня. Специальными гостями церемонии станут певец Владимир ГРИШКО и группа «Бумбокс».