Эксперты заявляют о необходимости внедрения новых, европейских подходов в системе школьного образования Украины

Киев. 24 мая. УНИАН. Эксперты заявляют о необходимости внедрения в системе школьного образования Украины новых, европейских подходов, которые обеспечивают усвоение знаний и сохраняют здоровье детей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили исполнительный директор Украинского педагогического клуба, руководитель экспертной группы “Освіта” Сергей ВЕТРОВ, а также руководители частных образовательных заведений Евгений МИРОШНИЧЕНКО и Алексей ГРЕКОВ.

По их словам, нынешняя школа является устаревшей и вредной для здоровья детей.

С.ВЕТРОВ отметил, что у 70% выпускников средней школы фиксируются хронические заболевания.

“Около 30% детей приходят в школу из детского садика с хроническими заболеваниями, то есть уже на этом этапе есть проблемы, и школа добавляет еще 40% детей с хроническими заболеваниями, патологиями, другими серьезными нарушениями”, - подчеркнул эксперт.

В существующей общей средней школе С.ВЕТРОВ назвал три основных проблемы, которые приводят и к низкому уровню знаний учеников и к болезням. Прежде всего, из-за нарушения норм как питания, так и освещения, обустройства ученических мест и т.п. “Не потому, что так хотят учителя, а потому что они есть в такой системе. Школа не приспособлена, устарела, школа не отвечает тем нормативам, которые разработаны психологами, медиками и т.д.”, - отметил он.

Вторая проблема – психологическая. “Учитель, который должен понимать ребенка, индивидуально работать с ним, учитывать его особенности, сегодня “задавлен” существующей системой. Он больше занимается бумагами, чем ребенком, поскольку система не может решить проблему устаревшего образования и начинает, защищая себя, облагаться бумагами, протоколами и т.п. Учителя не могут удерживать ситуацию, ребенок находится в психологически негативной зоне”, - считает С.ВЕТРОВ.

И третья проблема, по его словам, методологическая: “Школа, созданная в XVII веке для того, чтобы научить детей читать и писать, давно эту задачу выполнила, и сейчас у нее другая задача”.

“Чем скорее мы все это поймем, тем скорее мы изменим саму школу и соответственно вернем здоровье нашим детям”, - заявил эксперт.

При этом он отметил, что “бороться с системой” неэффективно и долго, поэтому считает необходимым создавать параллельно другую альтернативную систему.

Е.мирошниченко, который является одновременно и руководителем программы "Открытая школа: альтернативное образование", отметил, что одним из путей заинтересовать ребенка учиться является “прикладное обучение”. “Я уверен, что в новой украинской школе должен быть именно такой подход, через применение знаний ребенком”, - сказал он.

Второе направление решения проблемы – это решение проблем социализации. Школа, по его словам, не должна иметь границы между тем, что ребенок изучает, и тем, как он эти знания использует. “То есть ребенок должен быть готовым к жизни, а для этого он должен уже в школе находиться не в школьных условиях, а в условиях обычной взрослой жизни”, - объяснил Е.МИРОШНИЧЕНКО.

В развитие темы А.ГРЕКОВ сообщил, что в его учебном заведении реализуется такого рода программа - “Школа без стен”, когда дети изучают физику, математику и другие науки на природе с использованием задач, условия которых состоят из необходимых для жизни расчетов и с использованием того, что окружает детей в естественной среде.

Возвращаясь к теме здоровья школьников, он отметил важность физических упражнений, в том числе дыхательных, для детей во время занятий.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции психолог-эксперт Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ отметила, что неврозы у ребенка – это хроническое психоэмоциональное напряжение, которое не проходит просто так и приводит не только к снижению иммунитета, успеваемости и восприятия информации, но приводит в дальнейшем к расстройству коммуникативной сферы и к тому, что дети, становясь взрослыми, балансируют между двумя состояниями – депрессии или нервных срывов и других шоковых состояний. Как заверила психотерапевт, правильный ритм дыхания, знание, как успокоиться благодаря этому, позволит снять психоэмоциональное напряжение, которое лежит в основе невротизации ребенка. Т.ДУГЕЛЬНАЯ инициирует введение специальных дыхательных техник в современных школах.

С.ВЕТРОВ призвал родителей и педагогов не быть безразличными к ситуации и к своим детям, интересоваться развитием образования и добиваться улучшения условий для школьников.

“Мы свое слово сказали. Мы свою работу уже делаем. Слово за вами! Не за политиками!”, - обратился он к общественности.