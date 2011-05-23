Как воспитать железную волю, и кто в этом вам больше поможет – Цезарь, Фрейд или Джек Лондон

Поисковые системы в интернете выдают на запрос о воспитании воли почти 2 миллиона ссылок.

Что это значит? Только то, что тема, как говорилось в темниках времен Леонида Кучмы, «важная и актуальная». То есть, мир интересуется волей и кое-что о ней знает. Но до сих пор этот самый мир не стал волевым. Более того, деградация воли наблюдается повсеместно. Едва ли не каждый третий обитатель планеты испытывает трудности с решением такой банальной проблемы как избыточный вес. Если же говорить о более серьезных вещах, таких, как неуклонное движение к поставленной цели, достижение побед, картина современного человечества окажется и вовсе неприглядной. Всемирно известный мыслитель Конрад Лоренц «возрастающую нетерпимость к неудовольствию» определил как один из восьми «смертных грехов цивилизованного человечества». А почитаемый миллионами за практические советы Дейл Карнеги утверждал, что гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных. Он настаивал на том, что современному человеку не хватает не знаний, но воли.

Остается только понять, как ее обрести.

Пусть твоя жизнь станет цепью попыток…

Увы, или, возможно, наоборот, к счастью, в реальной жизни не существует историй, когда великая победа была бы достигнута легкими усилиями, без поражений. Вовсе не случайно Фридрих Ницше предлагал сделать жизнь цепью попыток: ничто так не закаляет волю, как неудачи и поражения. «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, победил») Юлия Цезаря - это всего лишь красивый миф, - одной быстрой и искусственно разнесенной по свету победе предшествовали десятки сражений, исход которых нередко был сомнительным, а жизнь самого полководца висела на волоске. Задолго до той короткой победы Цезарь целых десять лет провел в Галлии, присоединяя земли к империи, закаляя свои легионы, утверждая силу своей личности. Цезарь столько раз был на краю гибели, столько раз бывал на грани полного поражения, что только его могучая воля, непреклонное самообладание воина не позволяло ему пасть.

Или вот еще одна жизненная история, претендующая на классику в области воспитания непреклонной воли - Уолт Дисней. Каждое из его восьми поражений на арене рисованной мультипликации усиливало в нем эту самую волю.

Сначала он настойчиво рисовал комиксы и карикатуры, но журналы не менее настойчиво отвергали их. Затем ему удалось устроиться карикатуристом, но уже через месяц отвергающий стереотипы художник сам был изгнан как неспособная, зарвавшаяся посредственность. С подвернувшимся под руку приятелем он основал компанию по производству мультфильмов, но начисто прогорел. Его первая серьезная работа – мультфильм «Красная шапочка» - была сходу отвергнута. Но Дисней не унывал, а лишь ожесточался, оттачивал мастерство, проникая в глубины физиогномики, рисования, психологии, организации бизнеса.

Его вера в себя граничила с неизлечимой болезнью – высшая степень включения воли. Вместо отказа от дальнейших попыток он избрал цель, поражающую амбициями: экранизировать в мультипликации «Алису в стране чудес». Но и тут деньги были израсходованы раньше, чем создан продукт.

Дисней умолил родственников сброситься и создал собственную компанию «Дисней Бразерс». После долгих дней и ночей непрерывной работы ему таки удалось выпустить в свет «Алису», но, как и все новое, новаторская анимация не была принята с фейерверками ликований, как надеялся ее неутомимый автор.

Однако Алиса принесла Диснею репутацию. Он стал создавать совершенно новые, экстравагантные персонажи, которые через некоторое время начали триумфальное шествие по миру. Тем временем, крайне непрактичный и бесконечно увлеченный творческим процессом, он внезапно опять столкнулся с обманом и нечистоплотностью, которые всегда идут по пятам за успехом.

Вновь обведенный вокруг пальца, он еще более укрепился в решимости создать революционную мультипликацию. Место коварно отобранного «кролика Освальда» занял мышонок Микки Маус. И снова Дисней прогорел, и опять из-за негодяя-партнера, который пошел на предательство. Потери крупных сумм и лучших работников привели к нервным расстройствам, но ничуть не умерили пыла создателя новых образов. Безудержные эйфории сменялись тяжелыми депрессиями, но в итоге, сцепив зубы, он всякий раз продолжал неравную борьбу со всем миром. Были новые чудесные мультики, было признание, «Оскары» и снова кризисы с удручающими разорениями. Работая над полнометражным мультипликационным фильмом «Белоснежка и семь гномов», Дисней довел идею до абсолюта воли: он ночевал в студии, отбросил всякое общение, отставил на задний план даже семью, сумел выбить из Банка Америки пять миллионов долларов. Зато выход фильма приковал к взбалмошной фигуре мультипликатора внимание всего мира. Как написал Джин Ландрам, «выход «Белоснежки» на экраны ознаменовал начало Золотого Века Диснея».

В итоге, крупнейшие кризисы, которые ставили Уолта Диснея на грань краха, а бизнес сводили к нулю, подрывали его нервы и здоровье, оставляя неизменным и невозмутимым дух. Как бессмертный кибергерой, Дисней всякий раз выпрямлялся во весь рост, чтобы отпраздновать новую, еще более шумную победу. Он таки и не постиг тайн практичности, хотя Диснейленд принес ему успокоение и вечную славу. Но своими взлетами и падениями Уолт Дисней создал памятник самому великому монументу – неиссякаемой воле.

Это лишь один пример действия воли, который может вдохновить на достижения каждого. Разумеется, область достижений для себя следует создать, придумать. Можно привести множество примечательных фактов, в которых воля утверждает идею, цепью попыток выводит новое имя на стене пантеона славы нашей противоречивой, и все же благодарной цивилизации. Вольтер произвел на свет 100 томов. Джеку Лондону 644 раза на протяжении пяти лет возвращались рассказы, не принятые редакциями. Айвазовский написал в течение жизни более 5 тысяч полотен, Пикассо оставил после себя 20 тысяч работ, Ван Гог писал картины до полного изнеможения, до обмороков. Никола Тесла утверждал, что спит по два часа в сутки, а все остальное время занимается изобретательством. Брюс Ли занимался совершенствованием собственной боевой системы по четыре – шесть часов в день непрерывных физических упражнений, добившись немыслимой концентрации энергии и скорости движения человеческого тела. Дмитрий Менделеев написал учебник по органической химии всего за три месяца; появление этой книги сделало его известным в академических кругах.

Поистине невероятную волю демонстрировал Фридрих Ницше. Одолеваемый бесчисленными болезнями, философ работал за письменным столом по десять часов в сутки. При этом чудовищные головные боли раскалывают его на части, заставляя то и дело терять нить выстроенных философских постулатов, желудочные спазмы с кровавой рвотой, лихорадки, геморрой, запоры, ознобы и, как указывал Стефан Цвейг, «на три четверти слепые глаза», которые опухают и начинают слезиться при малейшем напряжении. Многих удивлял Федор Достоевский писал по ночам, поддерживая себя холодным чаем до 5 – 6 часов утра. А то мог во время гуляния исчезнуть и, оставив гостей, забыв о них, переключиться на сосредоточенную работу над каким-нибудь романом.

Словом, мы видим, что побеждают те, чья воля не позволяет отклоняются от цели под воздействием обстоятельств. Высшая способность — обладание силой магнитной стрелки компаса, о которой твердил Джек Лондон. Сам он, независимо от вдохновения, неустанно выполнял ежедневную писательскую норму в 1000 слов. И даже тогда, когда работа не спорилась, просто просиживал за письменным столом, вызывая визуализациями, силой мысли и стойкого желания, состояние творческой активности, искусственно вводя себя в ритм непрерывного действия. «...Упорная воля может сделать все. Такой вещи‚ как вдохновение‚ не существует вовсе‚ а талант - это очень мало. Усидчивость дает то‚ что мы принимаем за вдохновение‚ и конечно‚ она делает возможным развитие того первоначального зародыша таланта‚ который‚ может быть‚ и имеется. Упорство - чудеснейшая вещь‚ оно может сдвинуть такие горы‚ о которых вера не смеет и мечтать. Действительно‚ упорство должно быть отцом всякой уверенности в себе».

Зачем вам воля

Что же обозначает это магическое слово из четырех букв? Воля, как утверждает большинство источников, заключается в способности преодоления различных препятствий – внутренних и внешних. Внутренние создаются самим человеком. Это его лень, страхи, неверие в себя, непоследовательность, неспособность сконцентрироваться и активно действовать. Внешние появляются как реакция окружающего мира в ответ на попытки реализовать те или иные намерения. Иными словами, путь воли – всегда путь преодоления себя, своих страхов, своих фобий и своей инерции.

Где нужна воля? На низшем уровне – это преодоление своих слабостей, отказ от вредных привычек и комплексов, воспитание определенных качеств и т.д. На высших уровнях – это расширение возможностей человека. Когда мальчик-подросток борется с собой, чтобы вставать в шесть утра и делать комплекс физических упражнений, а полная женщина ограничивает себя в питании для достижения привлекательной фигуры, это низший, индивидуальный способ проявления воли. Если человек борется со смертельной болезнью или фатальным положением, его воля выходит за рамки индивидуальное, становясь общественным достоянием. Как, скажем, Валентин Дикуль, который сумел преодолеть почти невозможное, – перелом позвоночника. А если результат развития воли создает единственный и неповторимый образ, то мы можем говорить о рождении выдающейся личности. Ну, например, как писатель Франц Кафка, который творил, умирая от туберкулеза, и мог за одну ночь написать целое произведение.

Хотя разделение уровней проявления воли условно, для удобства можно рассматривать психический уровень воли (связанный с ростом самооценки), социальный (знаменует признание обществом тех или иных достижений), и, наконец, высший (утверждается уникальное, неподражаемое в конкретном индивидууме). В последнем случае сам носитель воли становится примером для других.

И даже воля к жизни у Зигмунда Фрейда (почти 17 лет ученый противостоял раку нёба), в силу его достижений воспринимается несколько по иному, чем у обычных людей, победивших болезнь. Воля к власти Юлия Цезаря много шире, многограннее и действеннее, чем у подавляющего большинства современных политиков. Иными словами, воля сама по себя значит очень мало. Даже очень сильная воля – почти ничто, если не ясна, не обозначена четко область ее применения. Или, лучше сказать, вектор направленности ее силы. В лучшем случае, воля без основательно продуманной цели – не более, чем способ поддержания определенной самооценки.

Открыть и укрепить потенциал воли может помочь большой арсенал упражнений. От простых, постоянно оттачиваемых физических упражнений, например, похода в горы, создания эффекта движения, восхождения, в котором присутствует некая конечная точка, пункт назначения (тут происходит закалка духа через тренировку тела) или осознанного голодания хотя бы в течение 1-3 дней, до сложных упражнений, относящихся к системе психофизического саморегулирования. То есть, таких, в которых применяется воздействие зрелого, подготовленного духа на собственную плоть. Иными словами, это по сути обратный физической тренировке процесс, в котором объектом применения воли становится тело. «Твое тело во всех его клетках и органах есть орудие твоего духа!» - утверждал еще в XIX веке Прентис Малфорд, основоположник анализа отношения и взаимного влияния физического и психического начал.

Элементом тренировки воли может быть даже осознанный отказ от чего-либо, например, от пищи или привычных блюд, напитков. Например, Никола Тесла однажды решил отказаться от употребления кофе, приняв к сведению его разрушительное воздействие на организм. Тренируя и провоцируя волю, он в течение десятка лет периодически заказывал кофе, но не пил его, а лишь возбуждал себя его ароматом. Когда же он научился делать это совершенно спокойно, то вовсе оставил мысли о стимулирующем напитке.

Подводя итоги…

Любой человек, который однажды задумался о возможности развить волю, должен уяснить, принять главный постулат – волю способен развить каждый! Это не небесное благословение, не божественная метка. Это результат самовоздействия, осознанного напряжения и проявления усилий.

Вторым условием развития воли должна стать мотивация победы. Иными словами, цель, на которую следует направлять волю. Следует помнить: цель создает волю. Неординарная, заоблачная цель выковывает железную, несгибаемую волю. Потому сопутствующим условием развития воли может считаться четкая позитивная психологическая установка на достижение определенной, очень конкретной цели.

Кроме того, говоря о воле, стоит запомнить еще два немаловажных нюанса. Во-первых, самую важную роль в закаливании своей способности противодействовать трудностям, несомненно, играет индивидуальный тренинг. Без личных усилий не бывает развития. И, во-вторых, физический и психический уровень тренировки тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. В некоторых случаях – чрезвычайно остро, что создает даже вполне определенные проекции физических усилий на область совершенствования духа. И, напротив, некоторые духовные практики становятся прямым стимулятором для роста физических возможностей - это и ведение дневниковых записей с фиксированием установок и употреблением цитат, и просмотры специальных кинофильмов и многое другое. Не существует лучшего способа развить собственную волю, чем на время окунуться в жизнь волевых людей, почитать или увидеть на экране акты формообразующей воли. Книги, фильмы, яростная комбинация звуков, воплощенных в музыке, могут быть важными стимулами проявлений воли.

Разговор о всех аспектах воспитания воли автор этих строк предлагает продолжить на тренинге «Как воспитать железную волю», который пройдет в УНИАН27 мая. Детальнее читайте здесь