«10 Заповедей Успеха» от Ицхака Пинтосевича бьют рекорды продаж

О чем сегодня хотят знать украинские читатели? Ответ знает директор по маркетингу всеукраинской сети книжных супермаркетов «КС» и «Читай-Город» Ольга Иванова.

Ольга, ваша сеть самая крупная в Украине – 37 супермаркетов, а значит, вы можете объективно оценить предпочтения украинских читателей. Что сегодня востребовано?

Лидирует книга "10 Заповедей Успеха" известного бизнес-тренера, эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака Пинтосевича. В прошлом году его книги "10 заповедей успеха" и "7 заповедей энергии и здоровья" вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине, а в этом его книга на первом месте.

А в целом рейтинг Топ-10 продаж в мае выглядит так:

1. УМХ «10 заповедей успеха» Пинтосевич И.

2. Рипол Классик «Есть, молиться, любить» Гилберт Э.

3. Эксмо «Зеленый шатер» Улицкая Л.

4. Баланс Бизнес Букс «Как стать Авантюристом» Балашов Г.

5. Эксмо «Ананасная вода для прекрасной дамы» Пелевин В.

6. Эксмо «С небес на землю: роман» Устинова Т.В.

7. ФОЛИО «Киевские ведьмы. Никола Мокрый» Лузина Л.

8. ГЕОС Атлас Украина-автомобильные дороги М:1:1 200 000 + схема проезда по Киеву М 1:85 000. Без автора.

9. Эксмо «Девушка с татуировкой дракона» Ларссон С.

10. Эксмо «Сила» Берн Р.

Нужно учитывать, что это весенний рейтинг. Можно увидеть, что в первой десятке представлены книги из всех ниш. По первой книге видно, что сейчас весна и все хотят что-то менять.

Как всегда популярны детективы. Они всегда есть в ТОП-10, только меняется автор в зависимости от выхода новинки. Удивительно, что книга «10 Заповедей Успеха» не является новинкой, но при этом лидирует в рейтинге.

Как вы считаете, в чем феномен книг Ицхака?

- Легкость, простота и юмор – те три кита, которые позволяют Ицхаку с первой минуты расположить к себе людей.

Ицхак пишет не просто книги, а книги-тренинги. Многие люди «страдают» неуверенностью в себе и заниженной самооценкой. А Ицхак в своих книгах предлагает читателю осознание своего проблемного поля, алгоритмы увеличения своей самооценки, конкретные шаги к достижению целей.

О секретах успеха мы решили поинтересоваться у самого Ицхака Пинтосевича. Ицхак– бизнес-тренер, автор уникальных тренинговых программ. Кроме книги "10 Заповедей Успеха" он написал бестселлеры «7 Заповедей Энергии и Здоровья", «Дневник-планировщик на 77 дней «Создай Успех!» и «Уверенность в себе и ораторское мастерство».

Ицхак, что нужно для того, чтобы достигнуть успеха и получить желаемое?

- Внутри каждого человека есть дремлющие силы. Силы, способные удивить его самого, т.к. он зачастую и не предполагает, что обладает ими. Силы, способные перевернуть жизнь, стоит их только поднять из глубин и привести в действие.То, что есть сегодня у каждого – это результат его действий вчера, месяц, а может год назад. И если этот результат не такой, как хотелось бы, значит нужно менять образ мышления и делать совершенно другие вещи. Но, прежде чем что-то делать, сначала необходимо принять и простить себя, а дальше – действовать!

Какие заповеди успеха вы считаете основными?

- Взять ответственность за все, что происходит, на себя. Бесстрашно выйти из зоны комфорта. Четко представлять свои цели. Составить план действий. Начать действовать. Контролировать происходящее. Безгранично верить в себя и свой успех. Молиться. Строить гармоничные отношения с окружающими. Постоянно совершенствоваться.

И как же этому научиться и все реализовать?

- Об этом и рассказывают мои книги. Я не могу быть объективным к своим книгам. Поскольку считаю их синергией НЛП-технологий, коучинга и лучших международных практик. А отзывы мощных людей, достигших серьезных успехов в жизни, окрыляют меня и мотивируют на новые достижения и публикации…

Интересные факты авторе: Ицхак Пинтосевич – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотами в миллионы долларов.

С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. 5 лет изучения Торы и Каббалы принесли общее понимание структуры мироздания. Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

Тренер НЛП, основной принцип работы которого, - изучение и моделирование самых успешных личностей мира.

Автор книг и уникальных тренинговых программ, Ицхак является синтезом культур и знаний, которые вместе не встречаются ни в одном другом месте мира. Специализация Ицхака Пинтосевича – системное развитие личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг.

Отзывы о книге:

Александр Фельдман, депутат Верховной Рады Украины, 46 место в списке самых богатых людей Украины:

Мне нравится то, что делает Ицхак. Его результативность и простота позволяют получать то, что тебе надо, самым коротким путем. Я это очень ценю.

Борис Ложкин, президент и создатель United Media Holding, кандидат филологических наук, член правления Всемирной Ассоциации Газет (WAN), «Предприниматель года в Украине – 2008», «Лучший медиа-менеджер России – 2008»:

Система Ицхака уникально проста и при этом работает. На собственном опыте могу сказать – последовав советам Ицхака, я получил колоссальный заряд энергии и вдохновения. Я уверен, что его система создана для каждого, кто готов менять свою жизнь к лучшему и стать более успешным человеком.

Андре Тан, дизайнер: Ицхак, написал потрясающую книгу! В ней собрана самая ценная информация со всех источников. Эта книга поможет людям перейти на качественно новый уровень жизни, а это - великая миссия.

Подготовила Татьяна Елфимова

P.S.У вас есть уникальная возможность познакомиться с Ицхаком Пинтосевичем 26 мая 2011 г. в информагенстве УНИАН и получить в подарок его книгу: «Уверенность в себе и ораторское мастерство».