В Винницкой области требуют уволить начальника УМВД за бездеятельность при попытке захвата сахарозавода

Киев. 25 мая. УНИАН. Жители пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области требуют уволить начальника Управления МВД в Винницкой области Валерия НОНИКА в связи с его бездеятельностью при попытке захвата Кирнасовского сахарозавода 19 мая, результатом чего стали телесные повреждения жителей села и смерть одного из них.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Винницкой областной организации Всеукраинского независимого профсоюза "Трудящиеся" Андрей БОНДАРЕНКО.

Он заметил, что милицейскому руководству области было известно о противостоянии вокруг этого сахарного завода между его работниками, жителями села и новыми владельцами. Так, по словам А.БОНДАРЕНКО, уже после первой попытки захвата сахарозавода 26 марта этого года представители профсоюза обратились в районную милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту инцидента, но им было отказано.

И только 16 мая прокуратура Тульчинского района Винницкой области отменила постановление милиции об отказе в возбуждении уголовного дела. Но это, по словам А.БОНДАРЕНКО, не помогло, была совершена вторая попытка захватить сахарозавод. Он также отметил, что милиция приехала больше чем через час после того, как был сделан вызов, хотя официально на время захвата этот объект должен был находиться под ее охраной.

Заместитель председателя Независимой федерации профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО отметил, что жители села и работники сахарозавода будут требовать от Винницкой ОГА и прокуратуры области обратиться в суд за защитой интересов государства и добиться, чтобы Кирсановский сахарный завод был передан в государственную собственность. По его информации, при продаже завода предыдущим владельцем было допущено нарушение законодательства, когда предприятие было реализовано не целостным имущественным комплексом, а отдельно - часть его помещений была продана одной фирме, а оборудование - другой.

Г.КАБАНЧЕНКО также отметил, что на сегодняшний день заводовладелец так и не предъявил профсоюзу никаких документов, подтверждающих факт его продажи.

По словам члена инициативной группы пгт Кирнасовка Анны СУПРУН, в случае, если власть не среагирует на ситуацию вокруг Кирнасовского сахарозавода, жители села готовы прибегнуть к перекрытию дорог, а также отправиться пешим маршем на Киев.

Как сообщалось, 19 мая около 5 часов утра на территории Кирнасовского сахарного завода в результате конфликта, возникшего между работниками предприятия и прибывшими на завод лицами в сопровождении представителя от ООО, которому был продан имущественный комплекс завода, умер мужчина. По данным милиции, за медицинской помощью в Тульчинскую районную больницу после силового противостояния на заводе обратились 15 граждан, 6 из них были госпитализированы. Сейчас трое находятся в больнице.

В территориальное подразделение милиции были доставлены 33 прибывших на предприятие человека. В отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области впоследствии заявили, что среди 33 задержанных, которые прибыли из Черкасской области на Кирнасовский сахарный завод Винницкой области, и принимали участие в силовом конфликте с местным населением, 12 оказались ранее судимыми за тяжелые и особое тяжелые преступления.

В то же время, 20 мая суд освободил под залог в 8 тыс. грн. подозреваемого в нанесении телесных повреждений средней тяжести 66-летней местной жительнице, который был задержан работниками милиции в порядке статьи 115 УПК Украины.

Кроме того, милиция проверяет законность продажи имущественного комплекса бывшего Кирнасовского сахарного завода черкасскому ООО. (С 2006 года предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность. С марта 2011 года владельцем комплекса зданий и сооружений бывшего сахарозавода стало киевское ООО, а оборудованием имущественного комплекса – черкасское ООО).

Как отмечается в сообщении, в ходе проверки хозяйственной деятельности черкасского ООО выяснилось, что общество занимается заготовкой металлолома, потому оборудование завода, которое оценивается в сумму более 8 млн. грн., скорее всего, ожидала участь превратиться в утиль.

С целью проверки законности приватизации завода УГСБЭП УМВД затребовало пакет документов относительно перехода права собственности на объекты недвижимости завода и оборудование.

Сейчас охрану общественного порядка на прилегающей к бывшему сахарному заводу территории обеспечивают работники милиции территориального подразделения в круглосуточном режиме.