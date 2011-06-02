КАК МОТИВИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ

Агентство УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» приглашает начинающих и будущих руководителей подразделений, руководителей с опытом, а также собственников малого бизнеса на мастер–класс Елены ЛАМАНОВОЙ «Эффективные инструменты мотивации сотрудников компании и подразделения для руководителя».

Программа мастер-класса: • Что такое мотивация, а что такое стимулирование? Истинная правда о том, где «живёт» мотивация, и чему служит стимулирование.

• Для чего руководителю нужны мотивированные сотрудники?

• Что мотивирует людей? Мнение И.К. Адизеса о мотивирующих факторах как один из вариантов подхода к вопросам мотивации.

• Что мотивирует вас? Приходите – разберёмся!

• С помощью чего можно поддержать положительную мотивацию ваших подчинённых (настоящих или будущих)? Инструменты для руководителя.

• Мотивация и стимулирование в семье. Обсудим и это, потому что это важно!

Автор и ведущая мастер – класса: Елена ЛАМАНОВА – коуч и тренер по управлению людьми в коллективе, вопросам предпринимательства в семейном бизнесе, основам коммерции, учредитель и директор компании «Триллиум™» , г. Киев, автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» для начинающих; «Школа Семейного Бизнеса» для начинающих; «Школа Коммерции» для начинающих.

Дополнительная информация: Дата проведения: четверг, 2 июня 2011 г.

Время проведения: 18:30 – 21:30

Продолжительность: 3 часа

Место проведения: Киев, УНИАН, ул. Крещатик, 4

Стоимость участия – 100 грн. (оплата на месте)

Регистрация на мастер-класс: (044) 279-33-53 vika@unian.net (Виктория).

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Предлагаемый мастер-класс является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». Данный курс предназначен для управленческой подготовки, в первую очередь, начинающих руководителей и собственников малого бизнеса, и при этом будет интересен и полезен руководителям с опытом и HR – специалистам. В мае – июне курс обучения «Школа Линейного Руководителя» пройдёт в полном объёме в форме отдельных мастер-классов, дополняющих друг друга на базе УНИАН, по ул. Крещатик, 4.

Преимущества посещения мастер-классов «Школы Линейного Руководителя Триллиум™» В УНИАН:

· символическая стоимость, удобное время и место проведения обучения, большая аудитория – принять участие смогут многие;

· это не просто презентация, а настоящие практические занятия, фрагменты реального курса обучения;

· каждый сможет унести с собой новые знания и практические инструменты для ежедневного управления людьми в коллективе даже после одного занятия;

· не зависимо от наличия или отсутствия управленческого опыта, каждый сможет почувствовать свою компетентность и свой потенциал для того, чтобы быть качественным и результативным руководителем;

· увиденное и услышанное поможет вам принять обоснованное решение о том, стоит ли учиться на наших курсах, если вы заняты поиском хорошего обучения для себя или сотрудников своей компании.

Дополнительные уточняющие вопросы по программе можно задать тренеру напрямую: 098-298-21-46 , Елена Ламанова.