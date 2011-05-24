На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года – эксперты
Киев. 24 мая. УНИАН. На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года, что будет первым за последние пять лет значительным снижением его стоимости.
Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН финансовый консультант компании TeLeTRADE Павел ПЛАТОНОВ.
«Я ориентируюсь, если мы берем 2011 год, что цена может достичь уровня 1400 долл., - сказал П.ПЛАТОНОВ. - «Просадка» возможна даже ниже этого уровня, но год закончится где-то в этих пределах».
Свой прогноз он объяснил тем, что экономики развитых стран выходят из кризиса, что подталкивает инвесторов, которые для сохранения капитала вкладывали в золото, продавать его для того, чтобы осуществлять вложения в реальный сектор экономики.
В свою очередь, финансовый консультант TeLeTRADE Юлия КОНОПЛЯ уточнила, что речь идет не о колоссальном снижении, а о коррекции. «Возможна коррекция, но не изменение тренда», - сказала эксперт.