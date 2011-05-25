Киев. 25 мая, УНИАН. В агентстве УНИАН презентована первая в Украине интерактивная книга "Сім воріт".

Как сообщил по этому поводу на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта Артем ЗАХАРЧЕНКО, книгу «Сім воріт» можно бесплатно скачать по адресу: http://avtura.com.ua/book/475/getfile/

Также скачать книгу можно в формате интерактивного PDF- файла, в оформлении которого объединились идеи трех украинских дизайнеров: Михаила КИЛЕСЫ (макет), Олеся РОМАНЮКА (иллюстрации) и стронговского (обложка).

Кроме того, текст книги доступен в традиционных форматах: fb2 и txt для чтения с «ридеров» и аудиоверсии в формате mp3. Звук записан киевским актером Василием ШАНДРО на студии «наш Формат». Профинансировал издание Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины».

По словам А.ЗАХАРЧЕНКО, в основе сюжета книги - трогательная и мистическая история, которая одновременно происходит среди киевских студентов и древних шумерских богов.

«Сюжеты древнего шумерского эпоса вечны: их можно встретить в народных сказках и литературе многих народов», - сказала автор книги Елена ЗАХАРЧЕНКО.

Она отметила, что идея издать интерактивную книгу появилась у нее в связи с тем, что многие люди просили ее выслать им текст книги, чтобы почитать. Е.ЗАХАРЧЕНКО также сообщила, что на сегодняшний день издатели стали меньше издавать книги молодых авторов, поскольку опасаются, что они не будут раскупаться, и потому интерактивная книга является прекрасным выходом из ситуации.

А.ЗАХАРЧЕНКО также отметил, что первый читательский отзыв на книгу появился через 10 часов после ее появления в сети. «Книга была представлена в сети неделю назад, а ее уже скачали более 2 тыс. 700 интернет-пользователей», - сообщил он. А.ЗАХАРЧЕНКО также отметил, что обычно бумажные книги украинских литераторов печатаются тиражом до 2 тысяч экземпляров и продаются несколько лет.

Елена ЗАХАРЧЕНКО работала программистом, системным администратором, преподавателем. Написала пять книг: «Юрба», «Чари», «Вишивані гарбузи», «Брат і сестра», «Дівчинка з химерами».