Союз общественных организаций "Народа Рада" планирует 1 июня провести Марш согласия

Киев. 26 мая. УНИАН. Союз общественных организаций "Народна Рада" планирует провести в Киеве 1 июня Марш согласия.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель секретариата СОО "Народна Рада" Надежда ЛУКАШЕВИЧ.

"Мы хотим провести марш согласия, марш единенья. И таким образом мы покажем, что очень просто собрать людей без средств. Мы думаем, что будет 2 тысячи лидеров общественных объединений Украины вместе с детьми", - сказала Н.ЛУКАШЕВИЧ.

По ее словам, в марше будут принимать участие представители всех регионов Украины.

Н.ЛУКАШЕВИЧ сообщила, что участники акции пройдут от Администрации Президента к Национальному банку Украины, а оттуда - к Кабинету министров.

Она добавила, что марш единства завершится митингом возле Украинского дома на Европейской площади. "Мы сделаем благодарности и награды от общественности", - отметила Н.ЛУКШЕВИЧ.

В частности, участники акции планируют отблагодарить Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министр Николая АЗАРОВА за реальные шаги, направленные на улучшение жизни людей.

Кроме того, общественные организации планируют вручить благодарность руководителю Нацбанка Сергею АРБУЗОВУ за решение вопросов, связанных с выдачей депозитов вкладчикам «Родовидбанка».

"Согласованная работа нашего Президента, нашего премьер-министра, председателя Национального банка позволили сделать вот такой конкретный шаг навстречу людям. Это не просто возвращение депозитов в цифрах. Это еще и рост доверия людей к власти, к финансовой системе. Власть доказала на практике свою эффективность", - считает кандидат экономических наук, член Общественного совета при Министерстве образования Екатерина ПОТАПОВА.

Кроме того, союз планирует обратиться к Генеральной прокуратуре с требованием провести расследование фактов нецелевого использования Министерством угольной промышленности 800 млн. грн. в 2009 году.

"Заместители министра сообщали власти об этом, и за то, что они сообщили это, их немедленно уволили с работы. Но 300 из этих 800 миллионов - это зарплата шахтеров. Мы будем все делать, что эти средства вернулись по назначению. Я думаю, Генеральная прокуратура прислушается к нам", - заявила Н.ЛУКАШЕВИЧ.