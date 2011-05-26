Завтра в Главном военном клиническом госпитале Киева бесплатно будут делать операции по имплантации зубов для ветеранов войны

Киев. 26 мая. УНИАН. В Главном военном клиническом госпитале Киева 27 мая в течение одного дня группа из 200 ведущих стоматологов-добровольцев (членов Ассоциации имплантологов Украины) проведет бесплатные операции по имплантации зубов ветеранам Великой Отечественной войны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации имплантологов, инициатор акции Ярослав ЗАБЛОЦКИЙ.

По его словам, пока в Украине политики спекулируют на теме ветеранов войны, инициаторы акции уже год заботятся о них. «И российские, и немецкие врачи приедут в Киев, и бесплатно вставят украинским воинам самые современные в мире зубы, которые не нужно снимать на ночь. А затем вернутся, и проведут для своих пожилых людей такие же акции», - сказал Я.ЗАБЛОЦКИЙ.

Впервые вместе с украинскими специалистами оперировать ветеранов будут 10 имплантологов из Германии, Бельгии, Польши, России, Турции, Литвы, Кипра, Молдовы и других стран.

Акция «Качество жизни для наших родителей» проводится Ассоциацией имплантологов и частных стоматологов при поддержке Министерства обороны с 2010 года, и уже прошла в 8 городах Украины. За это время врачи-добровольцы установили 193 ветеранам почти 1000 имплантатов.

Такая акция также прошла в Польше, они готовятся в России, Казахстане и Грузии.

По словам доцента, президента Ассоциации частных стоматологов Украины Мирона УГРИНА, врачи-стоматологи не являются исключительно «заробитчанами», как обычно считают, для каждого из них важна моральная сторона дела. «Имея возможности, мы можем сделать что-то полезное для людей», - сказал он.

М.УГРИН добавил, что очень часто ветераны не ставят себе имплантаты, поскольку даже не знают, что такие операции могут для них делаться. «Мы избрали эту категорию ветеранов, поскольку они являются наиболее незащищенными. Когда компании, которые занимаются выпуском имплантатов, увидели, что это не рекламная акция, а исключительно благотворительная, они выстроились в очередь, чтобы оказать помощь», - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Главного управления здравоохранения Киева Виталий МОХОРЕВ заметил, что столичная власть поддержала эту акцию, поскольку это действительно неотложная проблема, требующая решения.

Он добавил, что, ввиду популярности такой акции, пора задуматься о том, чтобы это делалось не только усилиями стоматологов. «Пора задуматься над тем, чтобы эта акция имела действенную поддержку со стороны государства», - сказал В.МОХОРЕВ.

По словам начальника Главного военного клинического госпиталя Минобороны Михаила БОЙЧАКА, госпиталь уже второй год подряд принимает участие в этой акции, и считает ее достаточно полезной и интересной. Он заметил, что в рамках акции в этом году одновременно госпитализированы 100 человек, а в прошлом году - 70. «Для наших специалистов это очень серьезные учения по обслуживанию такого количества пациентов одновременно», - сказал он.