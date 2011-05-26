ПРИНЦИП ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Генпрокуратура и глава правительства АРК Василий Джарты «совершенствуют» методы давления на профсоюзы

Вчера глава Совета министров Автономной республики Крым Василий Джарты неожиданно выступил с резкой критикой руководства Федерации профсоюзов Украины(ФПУ), утверждая, что ФПУ якобы планирует передать ряд санаториев и отелей в Крыму в управление некой израильской компании…

Заявления крымского премьера неожиданны в первую очередь тем, что не имеют под собой никакого фактажа. Джарты, человек во всех отношениях «опытный и компетентный», внезапно пошел на сознательный выброс в СМИ недостоверной информации. Однако дело даже не в том, есть ли у крымского премьера доказательства его слов. Вопрос в том, насколько Василий Джарты вообще имеет право вмешиваться во внутренние дела Федерации профсоюзов Украины? Действия главы Крымского правительства особенно любопытны в связи с тем фактом, что совместно с главой правительства АРК в дела ФПУ внезапно решила вмешаться и Генеральная прокуратура Украины…

Представьте на секунду, что вы получили предложение продать или сдать в аренду принадлежащую вам квартиру – квартиросъемщик даже предложил отремонтировать ее за свой счет, и выразил желание когда-нибудь ее купить. Вы готовы платить все налоги со сделки, но пока не приняли решения - принимать или не принимать поступившее предложение. И пока вы раздумываете, к вам неожиданно стучится в дверь участковый и говорит, что желает присутствовать на семейном совете, на котором, по данным участкового, вы собираетесь обсуждать с членами семьи вопрос, продавать квартиру или не продавать…

Искренне недоумевая, вы пытаетесь понять, в чем, собственно, дело, однако на ваш законный вопрос участковый отвечать не торопится. Более того, он настоятельно требует отложить все семейные советы на эту тему и говорит, что подозревает вас в нарушениях закона, однако не утруждает себя ответом, какие именно нарушения он имеет в виду. Участковый ходит к вам каждый день и пытливо интересуется – не обсуждали ли вы часом на семейном совете вопрос о продаже или сдаче своей собственности в аренду, и если собираетесь обсуждать, то когда именно? А затем говорит, что если вдруг задумаете продать квартиру, то знайте, что нарушите закон, за что понесете ответственность. Вы суете участковому под нос документы о том, что это в конце концов ваша собственность, и ссылаетесь на Конституцию и законодательство. Однако вслед за участковым совершенно неожиданно ваше право распоряжаться собственным имуществом оспаривает управдом. Вместо того, чтобы следить за исправно работающими лифтами и чистотой подъездов, он вдруг кричит общественности о том, что имеет документы, подтверждающие, что вы хотите продать квартиру, но он категорически против, и будет жаловаться на вас мэру города…

Согласитесь, что ситуация более чем абсурдна, однако Генпрокуратура в лице отдельных ее представителей и глава крымской автономии Джарты почему-то решили вдруг «поиграть» в участкового и управдома… На 24 мая текущего года было запланировано проведение заседания президиума ФПУ. На повестку дня выносился вопрос о целесообразности дальнейшего использования отдельных объектов недвижимого имущества частных акционерных обществ «Укрпрофздравница» и «Укрпрофтур». А накануне, 23 мая, в конце рабочего дня, руководство ФПУ получает письмо из Генпрокуратуры, подписанное начальником Главного управления ГПУ по защите прав и свобод и интересов государства С.Домбровского, с просьбой предоставить до 15.30 23.05.2011 информацию о том, запланировано ли на заседании президиума ФПУ рассмотрение вопросов, связанных с реализацией объектов санаторно–курортного назначения…

На следующий день из Генпрокуратуры за подписью того же С.Домбровского, в ФПУ приходит уже требование отложить рассмотрение данного вопроса до выяснения обстоятельств, поскольку в Генпрокуратуре посчитали, что ФПУ не имеет права вот так вот просто распоряжаться своей собственностью. В приписке ГПУ за подписью заместителя Генпрокурора Украины А.Пришко в адрес руководства Федерации профсоюзов Украины было указано, что отчуждение вышеуказанного имущества «является явным нарушением закона, и принесет ощутимый вред стране и гражданам». При этом в Генпрокуратуре почему-то не озаботились указать в приписке в адрес ФПУ, какие именно нормы законодательства или Устава Федерации профсоюзов Украины были нарушены… Создалось впечатление, что в Генпрокуратуре основной задачей видят максимальную задержку времени на неопределенный срок в вопросах об отчуждении частного имущества. Иначе как объяснить тот факт, что в ГПУ так и не указали пункты в нормах законодательства, которые были нарушены ФПУ?

Ситуация стала еще более абсурдной после выступления в СМИ главы крымской автономии Василия Джарты, вдруг обвинившего ФПУ в намерениях передать ряд крымских санаториев неким израильтянам… Причем и требование ГПУ приостановить рассмотрение вопросов по реализации профсоюзной собственности, и выступление Василия Джарты произошли одновременно, 24 мая. ГПУ не указала на конкретные пункты нарушений, однако требует отложить рассмотрение вопросов по реализации профсоюзной собственности, между тем указав в приписке в адрес ФПУ, что «нарушения очевидны».

Вопрос здесь однако в другом – а почему, собственно, Генпрокуратура вместе с главой Крымского правительства вдруг решили вмешаться во внутренние дела ФПУ? Имеют ли они на это право, и что это, как не попытка давления на Федерацию профсоюзов Украины?

Статья 8 Закона Украины «О прокуратуре» среди полномочий органов прокуратуры выделяет лишь право на получение информации и право требовать пояснений по вопросам проведения прокурорских проверок. Но не делать приписок к своим письмам об «очевидных нарушениях», не указывая, что именно имеется в виду под «очевидными нарушениями». В статье 3 Конвенции о свободе ассоциаций и защите прав на организацию, ратифицированной Украиной, определено, что органы власти воздерживаются от любого вмешательства, способного ограничить это право. Эти положения закреплены в ст.12 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (15.09.1999 № 1045).

Согласно законодательству, профсоюзы и их объединения независимы в своей деятельности от органов власти, местного самоуправления, работодателей, общественных организаций и политических партий. Это означает, что профсоюзы самостоятельно организовывают свою деятельность, принимают уставы и регламенты, формируют программу действий и управляют самостоятельно своим имуществом.

Опять-таки, ст.34 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» определено, что от имени членов профсоюза распоряжение средствами и имуществом профсоюзов и их объединений совершается их избирательными органами. Избирательными органами ФПУ, согласно ст.23 Устава Федерации профсоюзов Украины, являются съезд, Совет и Президиум ФПУ. Согласно п.17 Устава ФПУ, Совет ФПУ определяет порядок владения, использования и распоряжения имуществом Федерации профсоюзов Украины, а президиум ФПУ принимает решения по имущественным вопросам согласно установленного Советом ФПУ порядка (п.16 ст.38 Устава ФПУ).

В этой связи действия сотрудников Генпрокуратуры, не пожелавших указать, какие именно «нарушения налицо» в действиях руководства ФПУ, попадают под нарушение Закона Украины «О прокуратуре». Поскольку не указано, кем и какое положение закона было нарушено, в чем именно состоит нарушение и в какой срок должностное лицо или орган должны устранить нарушения, непонятно, что собственно в Генпрокуратуре хотят от руководства ФПУ? Расценить эти действия можно лишь как попытку не допустить проведения заседания президиума ФПУ и вмешательство в хозяйственную деятельность субъекта с частной формой собственности.

Второй вопрос – а что нужно в этой ситуации от ФПУ премьер-министру АРК Василию Джарты? Глава Крымского правительства открыто оказал давление на ФПУ своими заявлениями, странным образом совпавшими с похожими действиями Генпрокуратуры. Пока что действия и Джарты, и сотрудников Генпрокуратуры попадают под нарушения действующих законов о прокуратуре и профсоюзах. Искренне хочется надеяться, что и в администрации крымского премьера, и в Генпрокуратуре это все-таки поймут, и сделают надлежащие выводы…

Андрей БОРИСОВ