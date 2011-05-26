31 мая Евроассоциация украинцев обсудит с Клубом друзей Украины в Европарламенте план проукраинских действий и акций

Киев. 26 мая. УНИАН. 31 мая в Брюсселе состоятся рабочие встречи представителей Европейской ассоциации украинцев с Клубом друзей Украины в Европарламенте с целью наработки плана проукраинских действий и акций в Брюсселе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЁВ.

Он напомнил, что 24 мая в Европарламенте был создан Клуб друзей Украины – “EU-Ukrainian Club”. В его состав вошли 20 членов Европарламента и 32 народных депутата Украины.

А.ТОЛКАЧЕВ заметил, что, по сути, это означает возникновение в украинском парламенте группы, которая “будет лоббистом украинских интересов”. По его словам, инициаторами создания такого клуба выступили евродепутат от Латвии Александр МИРСКИЙ.

Как отметил А.ТОЛКАЧЕВ, к основанию Клуба друзей Украины удалось привлечь представителей разных европейских политических сил. При этом от Украины в клуб вошли представители четырех парламентских фракций, кроме коммунистов.

А.ТОЛКАЧЕВ заметил, что основными целями Клуба друзей Украины является содействие евроинтеграционным вопросом. В частности, цели клуба лежат в плоскости унификации законодательства, решения визовых проблем, гражданских свобод, обороны, промышленности, транспорта и тому подобное.

Он добавил, что создание клуба свидетельствует о надпартийной консолидации европейских депутатов вокруг общей симпатии и заинтересованности в Украине. По словам А.ТОЛКАЧЕВА, создание Клуба друзей Украины выявило большое количество европейских парламентариев, которые имеют симпатии к Украине.

Европейская ассоциация Украинцев ожидает значительного расширения возможностей для проведения проукраинских мероприятий в Европарламенте – круглых столов, дискуссий, выставок и тому подобное.

Ожидается, что до 1 августа будет определена структура клуба, а также назначены сопредседатели клуба как от Европарламента, так и от Верховной Рады Украины.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО заметил, что в целом в новой политической ситуации растет роль Европарламента, растет необходимость политической поддержки в процессе европейской интеграции Украины.

«Сегодня есть потребность, чтобы в эти противоречивые времена была помощь Украине продвигаться по пути европейской интеграции”, - сказал политолог.

Он добавил, что «для нас очень важно иметь формат цивилизованного лоббизма украинских интересов в Европарламенте».

«Здесь главное - сделать так, чтобы украинский вопрос не был пулей в политическом футболе разных фракций в Европарламенте. Нужно, чтобы лоббировали интересы не столько разных политических сил в Европарламенте, сколько интересы Украины и интересы нашей евроинтеграции”, - добавил В.ФЕСЕНКО.