27–29 мая в Киеве состоится международная научно-практическая конференция по генеалогии

Киев. 27 мая. УНИАН. 27–29 мая в Киеве, в музее имени Михаила Грушевского, состоится первая в Украине Международная научно-практическая конференция по генеалогии "Украинские генеалогические чтения".

Об этом сообщил кандидат исторических наук, заведующий сектором генеалогических и геральдических исследований Института истории НАН Украины Валерий ТОМАЗОВ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в конференции примут участие ведущие историки из Украины, России, Польши и Беларуси, которые рассмотрят вопросы теории, методологии и практики генеалогии и родовой геральдики, генеалогию родов разного социального и этнического происхождения, связанных с Украиной.

«Цель конференции - познакомить людей, которые много лет читают труды друг друга, а теперь они будут иметь возможность познакомиться, обсудить определенные вопросы, найти общие проекты, над которыми могли бы работать», - сказал В.ТОМАЗОВ. Кроме того он отметил, что в ходе конференции планируется представить достояние украинской национальной генеалогии.

Председатель Российского генеалогического общества, вице-президент Международной генеалогической академии Игорь САХАРОВ отметил, что развитие генеалогических исследований и интерес людей к генеалогии является очень важными вопросами, поскольку выросло поколение людей, которые плохо ориентируются в своей собственной родословной. «Люди, которые не чувствуют корневую принадлежность к своему народу, - это не совсем полноценные люди», - считает И.САХАРОВ.

Меценат, председатель Музея Шереметьевых Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ пожелал, чтобы подобные конференции проходили ежегодно. «Очень просто управлять народом, у которого нет памяти», - сказал он.

Кандидат исторических наук, заведующий сектором геральдики и нумизматики Института истории НАН Республики Беларусь Алексей ШАЛАНДА отметил, что много семей украинцев, белорусов, россиян и поляков связаны между собой, хоть и проживают в разных странах. Соответственно, по его словам, документы находятся в архивах разных стран и поэтому сотрудничество в области генеалогии является очень важным.

Организаторы конференции - Институт истории Украины НАН Украины и Музей исторических и культурных реликвий семьи Шереметьевых.