ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ: В ЧЕМ СЕКРЕТ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ?
Болезнь – это наказание или импульс к развитию? Демонстрация работы с метафизикой заболеваний и симптомов...
В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Истоки здоровья женщины. Метафизика женских болезней. В чем секрет женской силы?»
В программе:
• Истоки здоровья. Можно ли быть абсолютно здоровой?
• Болезнь – это наказание или импульс к развитию?
• Демонстрация работы с метафизикой заболеваний и симптомов
• Примеры значений метафизики женских болезней и способы работы с ними
• Женские практики оздоровления и целостности – что первичное?
• Творческие упражнения, медитации и визуализации
Мастер-класс проходит в рамках Всеукраинской просветительской программы «Здоровая Женщина - здоровая Украина» и, благодаря меценату компании L`ambre, каждый участник получит книгу Татьяны Дугельной " И Создал Женщину…" в подарок!
Информация о тренере: Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания.
Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя», Мастер Холодинамики, Мастер и Учитель REIKI, автор запатентованной системы психологического восстановления «Светоносное дыхание», автор программы духовной трансформации сознания «Начни с себя!», победитель психологического конкурса в номинации «Психолог-эксперт 2009г», победитель рейтинга «Женщина III тысячелетия» (2010г.), автор книг «И Создал Женщину…», «Улыбка Души».
Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя», которая помогла уже многим женщинам решить их глубинные проблемы, совершили чудо – Татьяна вырастила новый орган.
Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ пишет гармонизирующие сказки о радости и любви.
Дополнительная информация:
Дата: Среда, 8 июня 2011 г.
Время: 19.00-21.00.
Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4.
Стоимость: 250 грн.
Регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net