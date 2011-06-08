ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ: В ЧЕМ СЕКРЕТ ЖЕНСКОЙ СИЛЫ?

В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Истоки здоровья женщины. Метафизика женских болезней. В чем секрет женской силы?»

В программе:

• Истоки здоровья. Можно ли быть абсолютно здоровой?

• Болезнь – это наказание или импульс к развитию?

• Демонстрация работы с метафизикой заболеваний и симптомов

• Примеры значений метафизики женских болезней и способы работы с ними

• Женские практики оздоровления и целостности – что первичное?

• Творческие упражнения, медитации и визуализации

Мастер-класс проходит в рамках Всеукраинской просветительской программы «Здоровая Женщина - здоровая Украина» и, благодаря меценату компании L`ambre, каждый участник получит книгу Татьяны Дугельной " И Создал Женщину…" в подарок!

Информация о тренере: Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания.

Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя», Мастер Холодинамики, Мастер и Учитель REIKI, автор запатентованной системы психологического восстановления «Светоносное дыхание», автор программы духовной трансформации сознания «Начни с себя!», победитель психологического конкурса в номинации «Психолог-эксперт 2009г», победитель рейтинга «Женщина III тысячелетия» (2010г.), автор книг «И Создал Женщину…», «Улыбка Души».

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя», которая помогла уже многим женщинам решить их глубинные проблемы, совершили чудо – Татьяна вырастила новый орган.

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ пишет гармонизирующие сказки о радости и любви.

Дополнительная информация:

Дата: Среда, 8 июня 2011 г.

Время: 19.00-21.00.

Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Стоимость: 250 грн.

Регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net