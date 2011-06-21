В Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны ДУГЕЛЬНОЙ «Синдром эмоционального выгорания. Диагноз или возможность изменить образ жизни?»

Избавьтесь от привычки «делать все лучше всех», и Вы будете жить в гармонии с собой.

Престаньте называть задачи жизни «проблемами», и Вы не будете «сгорать» на работе.

Дайте себе слово «получать удовольствие от малого», и Вы достигнете большего, чем даже сами ожидали.

В программе:

- Метафизические причины возникновения болезней и симптомов. Целостный подход к человеку.

- Как осознанность жизни влияет на здоровье? Истинные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).

- Понятия «целительство», «духовная психология» и «вибрационная медицина». Какой специалист нужен при СЭВ?

- Что первичное тело или сознание? Практики самоисцеления. Рекомендации для профилактики СЭВ.

Признаки (симптомы) эмоционального выгорания:

1) Хроническая усталость, которая не проходит даже после «нормального» отдыха.

2) Потеря интереса к тому, что было важным на работе, а затем в и жизни.

3) Трудно справляться с делами, которые раньше хорошо удавались.

4) Перепады настроения: от необоснованно возбужденного, раздражительного до отрешенно-спокойного, безразличного.

5) Отрицательная самооценка, отрицательное отношение к работе, утрата понимания и сочувствия по отношению к клиентам.

6) Головные боли, которые не снимаются обезболивающими препаратами и приводят к нарушению сна.

7) Боли в спине и области грудной клетки.

8) Увеличение веса, даже при нормальном питании, отсутствии переедания.

9). Болезненная тяга к еде (сигаретам, сексу, покупкам, азартным играм, алкоголю).

10) Чувство одиночества и, вместе с тем, любое общение в тягость.

Информация о тренере: Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ - ведущий психолог-эксперт Украины, семейный психолог-психотерапевт, специалист по позитивной трансформации сознания.

Основатель и ведущий эксперт Центра психологии семьи «Лелека», учредитель Просветительского Фестиваля семейных ценностей «СемьЯ», председатель правления Института интегративной психологии (г.Киев), главный редактор психологического журнала-помощника «Начни с себя», Мастер Холодинамики, Мастер и Учитель REIKI, автор запатентованной системы психологического восстановления «Светоносное дыхание», автор программы духовной трансформации сознания «Начни с себя!», победитель психологического конкурса в номинации «Психолог-эксперт 2009г», победитель рейтинга «Женщина III тысячелетия» (2010г.), автор книг «И Создал Женщину…», «Улыбка Души».

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ дважды перенесла остановку сердца, клиническую смерть, а в результате операции лишилась важного органа. Но древние практики, дыхательные психотехники, холодинамика, а также ее программа позитивной трансформации «Начни с себя», которая помогла уже многим женщинам решить их глубинные проблемы, совершили чудо – Татьяна вырастила новый орган.

Татьяна ДУГЕЛЬНАЯ пишет гармонизирующие сказки о радости и любви.

Дополнительная информация:

Дата: Вторник, 21июня 2011 г.

Время: 19.00-21.00.

Место: УНИАН, ул. Крещатик, 4.

Стоимость: 190 грн.

Регистрация: тел. 279-33-53 или по эл. почте vika@unian.net.