Председатель Представительства ЕС в Украине открыл спортплощадку в Тростянце

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра в День Европы прибыл в город Тростянец Сумской области. Здесь он принял участие в открытии новой спортивной площадки европейского уровня, которую построили на средства ЗАО «Крафт Фудз Украина» и Тростянецкой горсовета. Общая стоимость проекта - почти полмиллиона гривень, из них 300 тысяч гривень профинансировала компания «Крафт Фудз Украина».

На площадке с полиуретановым покрытием размером 32 на 18 метров можно будет играть в баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, мини-футбол. В день открытия среди школьников города прошли соревнования по мини-футболу.

В открытии спортивной площадки также приняли участие послы стран-членов Евросоюза, Городской председатель г. Тростянец Юрий Бова и директор Тростянецкой шоколадной фабрики «Украина» Игорь Харченко, которая входит в «Крафт Фудз».

Популяризация здорового образа жизни и физической активности является одним из приоритетных направлений социальной ответственности «Крафт Фудз Украина». В общинах, где работают производственные мощности компании, реализовывается программа Здоровый Ребенок – Здоровая Страна. Сегодня в местах, где есть производства компании, – в Тростянце и в селе Старые Петровцы Киевской области, были обустроены два тренажерных зала, три спортивных и пять игровых площадок. А в Тростянецкой больнице компания установила современное диагностическое и реабилитационное оборудование.

*** ЗАО «Крафт Фудз Украина» является украинским предприятием, которое принадлежит к группе компаний Kraft Foods, - одного из наибольших в мире производителей продуктов питания. ЗАО «Крафт Фудз Украина» является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов Украины в категориях кофе, соленых снеков, печенья и изделий из шоколада.

Компания работает в Украине с 1995 года. В составе предприятия: Тростянецкая шоколадная фабрика «Украина» и дочернее предприятие ООО «Чипсы Люкс». На сегодняшний день ЗАО «Крафт Фудз Украина» насчитывает свыше 1300 работников.

С 2003 года «Крафт Фудз Украина» отвечает за развитие бизнеса на рынке Молдовы, с 2005 года - на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана, а с 2008 года - еще и на рынках Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

Торговые марки: «МИШКА «БАРНИ», TUC, OREO; «КОРОНА», MILKA; «ЛЮКС»; JACOBS, CARTE NOIRE; DIROL, HALLS, PICNIC.

Дополнительная информация:

г. Киев

Руслан Кавацюк

Rkavatsyuk@krafteurope.com

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