В СБУ выступают за отмену уголовной ответственности за провокацию дачи взятки судьям

Киев. 30 мая. УНИАН. В Службе безопасности Украины считают целесообразным отменить уголовную ответственность за провокацию дачи взятки судьям с целью повышения эффективности искоренения этого явления в их рядах.

В частности, такую позицию сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил начальник Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией СБУ Виктор ТРЕПАК, комментируя состояние коррупции в судебной системе Украины.

“Если бы законодатель отменил эту норму, и нам самим можно было провоцировать взятку судьи, мы бы могли лучше работать в искоренении взяточничества”, - сказал он, заметив, что сейчас есть много проблем и препятствий относительно документирования работниками СБУ фактов взяточничества среди судей. “Сейчас без людей, которые бы обращались к нам и говорили, что от них требуют взятку, задокументировать его очень-очень сложно”, - объяснил В.ТРЕПАК.

По его словам, в прошлом году Генеральная прокуратура по материалам СБУ возбудила 29 уголовных дел в отношении судей, в этом году таких дел уже 12, из них 4 - за взяточничество.

В свою очередь народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН не согласился с такой позицией. “С одной стороны, так, это будет эффективно, хотя будут перегибы и политическая мотивированность. Но именно из-за того, что это даст политическую мотивированность, делать это крайне опасно”, - сказал депутат.