Единственным позитивом судебной реформы стала упрощенная процедура привлечения судей к ответственности – оппозиционные депутаты

Киев. 30 мая. УНИАН. Единственным позитивным результатом судебной реформы стала упрощенная процедура привлечения судей к ответственности.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразили народные депутаты Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция «БЮТ-Батьківщина») и Юрий КАРМАЗИН («Наша Украина – Народная Самооборона»), комментируя ситуацию в судебной системе государства.

“За последние годы мы, наконец, добились того, что сегодня разблокирован механизм привлечения судей к ответственности”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

С ним согласился Ю.КАРМАЗИН. “Единственный позитивный момент сегодня я могу отметить – как-то начала двигаться процедура привлечения судей к ответственности. Все остальное в судебной реформе – топтание на месте или даже бег назад”, - сказал депутат.

По его словам, только в прошлом году в Украине за нарушение судейской присяги были уволены 33 судьи.

При этом Ю.КАРМАЗИН заметил, что, несмотря на судебную реформу, процедура назначения судей так и не стала прозрачной, как и процесс перевода их на работу в другие регионы. По его подсчетам, перевод лишь одного судьи “например, из Донецкого региона в Киев”, стоит государству 1 млн. грн.

В то же время Ю.КАРМАЗИН выразил убеждение, что в Украине достаточно действующей законодательной базы, чтобы лишить судебную систему судей-коррупционеров.

“Необходима только политическая воля”, - отметил он.