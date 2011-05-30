Недостаток доверия к судьям порождает недостаток доверия к легитимности судебных решений - политолог

Киев. 30 мая. УНИАН. Недостаток доверия к судьям порождает недостаток доверия к легитимности судебных решений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО, анализируя состояние судопроизводства в Украине.

По его словам, согласно данным многих опросов, подавляющее большинство украинцев не доверяет судам, а больше половины заявляют, что в них можно добиться правды, лишь уплатив большие деньги.

"Из-за недостатка доверия к судьям, из-за убеждения граждан в коррумпированности судебной ветви власти ощущается недостаток легитимности многих процессов", - сказал К.БОНДАРЕНКО. При этом он отметил, что рассмотрение дел коррумпированных чиновников непременно наталкивается у людей на классический вопрос: "А судьи кто?". Именно из-за этого, по убеждению политолога, очистка общества от коррупции должна проходить параллельно с очисткой от коррупции судов.