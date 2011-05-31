Акция от ЖК «Престиж Холл» дает возможность выиграть Audi

Жилой комплекс «Престиж Холл» любит своих настоящих и будущих клиентов, поэтому делает все и даже немного больше, чтобы вместе с ними расти и двигаться дальше. Движению вперед способствуют современные технологии, благодаря которым ЖК «Престиж Холл» продолжает приятно удивлять новоселов. В этот раз вместе с Audi — настоящим воплощением превосходства высоких технологий.

С 1 мая по 31 августа 2011 г. ЖК «Престиж Холл» проводит акцию, в которой принимают участие все клиенты, подписавшие договор на любую квартиру в комплексе и осуществившие оплату первого взноса. 15 сентября 2011 года среди участников акции будет разыгран автомобиль Audi A1 красного цвета.

Максимальное удовлетворение запросов потребителя – этого золотого правила придерживаются и ЖК «Престиж Холл», и Audi. В автомобиле Audi А1, владельцем которого может стать один из жителей комплекса, чувствуется характер, гармонично сочетаются творческий размах и уважительное отношение к традициям.

9 июня 2011 г. в ЖК «Престиж Холл» на праздничном барбекю по случаю открытия первой очереди строительства состоится презентация приза акции — автомобиля Audi A1.

На презентации позитивным эмоциям будут способствовать:

ароматный шашлык и приятные развлечения;

дружеская атмосфера, располагающая к приятному общению;

возможность узнать интересующую вас информацию о жилом комплексе;

взгляд «изнутри»: посещение шоу-рума, дающее представление о качестве работ и вариантах планировки в квартирах;

специальная веселая программа для детей;

незабываемый яркий фейерверк.

Пригласительный на мероприятие можно получить в отделе продаж комплекса.

Условия акции читайте на сайте www.PrestigeHall.com.ua