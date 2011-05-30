К Дню защиты детей в центре Киева составят Карту мечты украинской семьи

Киев. 30 мая. УНИАН. В центре Киева 4 июня по случаю Дня защиты детей состоится ряд развлекательных и праздничных мероприятий, среди которых - акция по составлению Самой большой карты мечты украинской семьи.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН начальник Управления семейной и молодежной политики ГУ по делам семьи, молодежи и спорта КГГА Валентина КОЛЯДА и организатор проекта Самая большая карта мечты украинской семьи Людмила БОГУШ.

“Мы хотим предложить украинским семьям создать карту своей мечты, и поместить в нее все, чего они хотят вместе. И мы хотим это сделать в игровой, очень яркой форме, когда у родителей также возникнет возможность помечтать вместе с детьми”, - отметила Л.БОГУШ.

По ее убеждению, Карта, которая будет создана семьями во время праздника, напрямую будет передавать пожелание относительно будущего всей страны в целом.

Л.БОГУШ уверена, что крепкие украинские семьи являются залогом того, чтобы в Украине не было детской преступности, проституции и бездомных, чтобы страна успешно развивалась.

“Те люди, которые растут в семье и потом выходят из нее, создают дальше нашу страну. При этом они выносят те идеи, которые были рождены в семье”, - отметила она, обращая внимание на то, что сейчас родители почти не имеют времени для детей, и эту проблему нельзя оставлять вне поля зрения.

Как отмечалось на пресс-конференции, мероприятие начнется в 13.00 возле станции метро “Крещатик”. Планируется, что за созданием Самой большой карты мечты будут наблюдать представители Национального реестра рекордов, которые официально будут фиксировать рекорд.

Кроме того, в рамках празднования состоится ряд других мероприятий на центральной улице столицы. Как проинформировала В.КОЛЯДА, самыми яркими из них будет ІІІ Карнавал детского творчества, в котором примут участие воспитанники детских домов творчества всех районов Киева; будет работать Городок мастеров, где дети будут презентовать свою деятельность.

Состоится также концерт с участием художественных коллективов, талантливых, одаренных детей столицы “Цвет нации”, мастер-классы от Украинской федерации танцев; будут презентованы работы победителей городских конкурсов фотографии и тому подобное.

Будут работать игровые площадки.

Все участники конкурсов смогут получить подарки – от мороженого до призов от ЮНИСЕФ, которых подготовлено около 4 тысяч.

Программа празднования начнется в 12.00. Мероприятия пройдут под патронатом председателя КГГА Александра ПОПОВА.

По данным В.КОЛЯДЫ, в этом году из бюджета города выделено 150 тыс. грн. на мероприятия к Дню защиты детей. “Со спонсорами работа еще продолжается”, - добавила она относительно совместного финансирования праздника.