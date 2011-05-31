Словенская P&S Group и украинская компания FinArt объявили о стратегическом партнерстве

Киев. 31 мая. УНИАН. Словенская инвестиционно-консалтинговая группа P&S Group и украинская консалтинговая компания FinArt объявили о стратегическом партнерстве в работе на рынке Украины.

«Я чувствую, что этот синергетический эффект от нашего умения, навыков, наших стратегических подходов к инвестированию даст плодотворный результат в нашей дальнейшей общей работе», - сказал на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер и основатель компании FinArt Евгений ПЕНЦАК

В свою очередь управляющий партнер и основатель компании P&S Group Деан МИКОЛИЧ сказал: «Мы видим большой потенциал на рынке финансовых услуг в Украине, и особенно в секторе частных клиентов… наше стратегическое партнерство с компанией FinArt мы рассматриваем как возможность взаимовыгодного объединения усилий в предоставлении услуг инвестиционного консалтинга для состоятельных инвесторов».

Также он отметил, что в 2008 году было учреждено подразделение P&S Capital в Украине. Эта компания предоставляет услуги финансового консалтинга местным клиентам в Украине. Также в этом же году P&S Group приобрела долю в украинской компании, которая занимается маркетингом и коммуникациями.

Справка УНИАН. P&S Group – инвестиционно-консалтинговая группа, была основана в 1989 году в Словении и предоставляет широкий спектр услуг по привлечению инвестиций, сопровождению сделок по слиянию и поглощению, оценке стоимости бизнеса и due diligence.

Компания FinArt была создана в 2008 году выпускниками и преподавателями Киево-Могилянской Бизнес Школы (KMBS) для управления капиталом выпускников программы MBA.