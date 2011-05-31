Экс-министр ЖКХ Кучеренко ожидает, что функции по регулированию тарифов будут оставлены НКРЭ

Киев. 31 мая. УНИАН. Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО считает, что в ходе завтрашнего расширенного заседания Кабинета министров по вопросу тарифообразования в сфере ЖКХ функции по регулированию тарифов могут быть оставлены Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Планы по созданию специальной Нацкомиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, по мнению А.КУЧЕРЕНКО, реализованы не будут.

«Я считаю, что завтра будет похоронена эта комиссия (по регулированию тарифов – УНИАН), поскольку будет определено, что НКРЭ станет монстром, который будет регулировать (тарифы на - УНИАН) газ, тепло, электроэнергию и воду», - заявил А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он считает, что НКРЭ не справится с этой работой.

«Она не сможет этого делать, поскольку плохо сегодня выполняет свою основную функцию - регулирует газ и электроэнергию», - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

Он отметил, что согласно закону об естественных монополиях, формирование Нацкомиссий является исключительно прерогативой Президента, а сегодня, убежден А.КУЧЕРЕНКО, для регулирования тарифов необходимо создавать орган, который был бы максимально независим и от Президента и от правительства.

Кроме того, А.КУЧЕРЕНКО предположил, что при рассмотрении вопросов о тарифообразовании на заседании Кабмина 1 июня может прозвучать критика, а также применены меры наказания в отношении руководителей ЖЭКов, предприятий теплокоммунэнерго и некоторых руководителей местного уровня.

Напомним, что 1 июня на расширенном заседании Кабинета министров с участием Президента планируется рассмотреть вопрос об образовании тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».