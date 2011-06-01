В Украине в июне пройдут мероприятия к 70-летию известного актера, режиссера и сценариста Мыколайчука

Киев, 1 июня. УНИАН. В Украине в июне будут проходить мероприятия по случаю 70-летнего юбилея известного актера, режиссера и сценариста Ивана Мыколайчука.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей ТРИМБАЧ.

"К юбилею подготовлен сборник фильмов в формате DVD при поддержке Министерства культуры Украины и Национального центра Александра Довженко, а также завершается создание сайта, посвященного Ивану Мыколайчуку, на украинском, русском и английском языках, издание фотоальбома "Иван Мыколайчук. Магия любви", - сказал С.ТРИМБАЧ.

В свою очередь главный редактор журнал "Кіно-Театр" Лариса БРЮХОВЕЦКАЯ добавила, что завтра, 2 июня, в 10.30 в Галерее искусств НаУКМА состоятся презентация книги Иоанны ЛЕВИЦКОЙ "Возвращение к корню. Украинское поэтическое кино" и научная конференция "Авторский кинематограф Ивана Мыколайчука".

"На протяжении июня в кинотеатрах Киева, Черновцов, Львова, на телевидении будет демонстрироваться ретроспектива фильмов Ивана Мыколайчука", - добавил кинорежиссер, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины Роман БАЛАЯН.

Кроме того, по его словам, 14-15 июня в Черновцах состоится молодежный кинофестиваль документального кино, представление "Небылицы об Иване..." (по одноименному сценарию И.Мыколайчука) в постановке Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой (режиссер-постановщик Вадим СИКОРСКИЙ), а также вечер в Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской.

С.ТРИМБАЧ добавил, что 15 июня на родине И.Мыколайчука в селе Чертория также пройдут юбилейные торжества. Кроме того, 17 июня юбилейные мероприятия состоятся в помещении Национального театра имени Ивана Франко. В программе - выступление трио "Золотые ключи" в составе певиц Нины МАТВИЕНКО, вдовы режиссера Марии МЫКОЛАЙЧУК и Валентины КОВАЛЬСКОЙ.

Справка УНИАН. Иван Мыколайчук - украинский актер, режиссер, сценарист. Работал в кино в 1960-80-е годы, был одним из самых ярких символов национального киноискусства. Именно с его именем связан расцвет явления, получившего название Украинского Поэтического кино.

Заслуженный артист УССР (1968), лауреат республиканской премии имени Н.Островского (1967). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1981).

Лауреат Государственной премии Украины имени Т.Г.Шевченко (1988, посмертно).