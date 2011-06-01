P&S Group и FinArt объявили о стратегическом партнерстве в Украине

31 мая 2011 года в УНИАН состоялась пресс-конференция, посвященная стратегическому партнерству международной инвестиционно-консалтинговой группы P&S Group и украинской консалтинговой компании FinArt.

Целью партнерства является объединение усилий компаний для развития направления инвестиционного консалтинга для состоятельных украинских и европейских инвесторов. Инвестиционный консалтинг это услуга для тех, кто хочет сохранить и приумножить свой капитал.

Управляющий партнер и основатель компании FinArt Евген Пенцак так охарактеризовал стратегическое партнерство: «Растущее желание отечественных инвесторов диверсифицировать свои накопления приводит их к необходимости формировать свой инвестиционный портфель из разных инвестиционных инструментов. Данная задача требует значительного объема знаний и опыта, а также постоянного мониторинга ситуации на разных рынках. Партнерство с P&S Group дает нам не только надежную платформу для дальнейшего развития бизнеса и опыт инвестиций в Восточной Европе, но также и доступ к клиентам из других европейских стран».

В свою очередь основатель и управляющий директор компании P&S Group Деан Миколич заявил: «Мы верим в долгосрочный потенциал украинской экономики. Первый проект в Украине мы осуществили в 2005 году. В 2008 году фонд прямых инвестиций P&S East Growth приобрел долю в холдинге маркетинговых коммуникаций «Индустрия Коммуникаций». В этом же году мы открыли в Украине две дочерние компании - P&S CAPITAL и P&S Asset Management. Судя по опыту других стран Восточной Европы, в перспективе 5-10 лет со стабилизацией экономики накопления населения будут увеличиваться и, помимо депозитов и недвижимости, будет возрастать заинтересованность к альтернативным финансовым продуктам, таким как акции, облигации, золото, и сырьевые активы».

Информационная справка:

P&S Group –одна из ведущих инвестиционно-консалтинговых групп в Восточной Европе, была основана в 1989 г. в Словении и предоставляет широкий спектр услуг по привлечению инвестиций, сопровождению сделок по слияниям и поглощениям, оценке стоимости бизнеса и due diligence.

Основатель и управляющий партнер P&S Group Деан Миколич обладает богатым опытом в области инвестирования и консалтинга. Является одним из пионеров отрасли оценки стоимости бизнеса в Словении, принимал участие в разработке стандартов по оценке бизнеса в Словении.

Компания FinArt была создана в 2008 году, выпускниками и преподавателями Киево- Могилянской Бизнес Школы (KMBS) для управления капиталом выпускников программы MBA. В 2009-2010 годах компания значительно расширила свою деятельность, консультируя по вопросам инвестирования и управления портфелем как частных, так и институциональных инвесторов.

Евген Пенцак, Ph. D. Лозаннского Университета (Швейцария), имеет 10-летний профессиональной опыт инвестиционной деятельности на фондовых, валютных и сырьевых рынках Европы, Америки и стран BRIC.

В 2011 году, во втором украинском издании журнала Forbes, Евгений стал главным героем рубрики «Инвестиции».