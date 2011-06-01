Эксперты: наиболее вероятные сценарии приднестровского урегулирования - сохранение «статус-кво» и реализация «плана Козака-2»

Киев. 1 июня. УНИАН. Эксперты считают наиболее вероятными сценариями развития событий вокруг приднестровского конфликта в ближайшие пять лет - сохранение «статус-кво» и урегулирование по российскому сценарию путем реализации так называемого «Плана Козака-2».

Об этом сообщила директор Института мировой политики Алена ГЕТЬМАНЧУК во время презентации в агентстве УНИАН исследования Института мировой политики «Сценарии приднестровского конфликта. Вызовы европейской безопасности».

А.ГЕТЬМАНЧУК отметила, что эти два сценария получили наибольшее количество баллов - 8.

Далее рейтинг выглядит следующим образом: европеизация Приднестровья - 5,5 балла, включение Приднестровья в состав России -1,5, международный протекторат в Приднестровье - 1,3, присоединение Приднестровья к Украине - 1,2, возобновление горячей фазы конфликта - 1, признание независимости Приднестровья - 0,5.

По словам А.ГЕТЬМАНЧУК, вероятность реализации каждого сценария в ближайшие пять лет определена по 10-балльной системе на основе среднего арифметического сводных оценок 32 опрошенных специалистов по приднестровскому урегулированию из Украины, Молдовы, России, стран ЕС и США.

А.ГЕТЬМАНЧУК отметила, что цель исследования - анализ возможных сценариев развития ситуации вокруг приднестровского конфликта, предвидение возможных рисков и преимуществ при реализации того или иного сценария. А.ГЕТЬМАНЧУК считает, что материалы исследования пригодятся как широкой общественности, так и узкому кругу специалистов: экспертам, политикам, дипломатам, которые принимают непосредственное участие в урегулировании. Также исследование является своеобразным указателем для правительств, которые пытаются решить конфликт, добавила она.

А.ГЕТЬМАНЧУК также отметила, что уникальность исследования заключается в том, что впервые были оценены все возможные сценарии развития ситуации в Приднестровье. «Мы исходили из того, что это исследование будет полезным именно сегодня, когда мы видим определенную активизацию вокруг приднестровского процесса», - сказала она.

Проект осуществлен при поддержке Международного Вышеградского фонда и Черноморского траста регионального сотрудничества - проекта немецкого фонда Маршалла. Партнерами Института мировой политики выступили общественные организации и аналитические центры четырех стран - Польши, Словакии, Венгрии, Чехии.

Эксперт по приднестровскому урегулированию Евгений ЕНИН, в свою очередь, отметил, что ситуация, сложившаяся на сегодняшний день как в переговорном процессе, так и во взаимоотношениях между ключевыми игроками в приднестровском урегулировании, свидетельствует о том, что ни один из игроков самостоятельно не может вывести ситуацию из тупика. «В случае, если ни у одного из игроков не окажется достаточно усилий, чтобы сдвинуть конфликт, мы предполагаем продолжение статуса неурегулированности конфликта. К сожалению, последствия такого процесса будут более чем негативными как для европейской безопасности, так и для национальной безопасности Украины», - сказал он.