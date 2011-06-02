Завтра в Украине начинаются съемки художественного фильма о «Матче смерти»

Киев. 2 июня. УНИАН. Завтра в Украине начинаются съемки исторической драмы «Матч».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН режиссер-постановщик фильма Андрей МАЛЮКОВ.

По его словам, фильм расскажет о легендарном «Матче смерти», сыгранном киевскими футболистами с немецкой командой Flakelf в оккупированном Киеве в августе 1942 года.

А.МАЛЮКОВ также сообщил, что главные роли в фильме сыграют Сергей БЕЗРУКОВ, Елизавета БОЯРСКАЯ, Станислав БОКЛАН, Екатерина КЛИМОВА, Остап СТУПКА и Александр КОБЗАРЬ.

Картина выйдет на экраны в преддверии 70-летия «Матча смерти».

Как отметил А.МАЛЮКОВ, учитывая, что в следующем году в Украине пройдет Евро-2012, картина также будет приурочена к этому событию.

Фильм по сценарию Дмитрия ЗВЕРЬКОВА и Игоря СОСНЫ будет снят российской кинокомпанией «Рекун-синема» при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки российской кинематографии.

Украинских кинематографистов в фильме представляет продакшн-студия «Пронто-фильм», которая ранее в сотрудничестве с российскими коллегами выпустила фильм «Баллада о Бомбере».

По словам А.МАЛЮКОВА, что в основе сюжета фильма - личная драма и история любви вратаря клуба «Динамо» Николая Раневича (С.БЕЗРУКОВ) и Анны Шевцовой (Е.БОЯРСКАЯ).

«Если нам хватит сил, средств и времени сделать этот проект, он будет интересен не только для аудитории Украины, он должен заинтересовать людей по всему миру», - сказал режиссер.

Е.БОЯРСКАЯ, в свою очередь, отметила, что история любви в фильме - выдуманная и драматичная. «Речь идет о жертвенной любви» ,- уточнила она.

Продюсер фильма (компания «Рекун-синема») Дмитрий КУЛИКОВ сообщил, что бюджет фильма составляет 10 млн. долларов.

По его словам, творческий вклад украинской стороны в картину очень большой. «В фильме играют много украинских актеров, задействованы творческие личности», - добавил он.

В свою очередь, продюсер фильма («Рекун-синема») Илья НЕРЕТИН отметил, что цель создания фильма - напомнить о героическом подвиге советских футболистов, показать реальных героев, которые, несмотря на давление и угрозы со стороны оккупантов, выиграли все 9 матчей, включая знаменитый матч-реванш 9 августа с усиленной немецкой сборной.

«Эта история - одна из фантастических страниц истории Великой Отечественной войны. У нас было очень много фильмов о войне, фронте, партизанских отрядах, но было крайне мало фильмов, которые рассказывали бы о жизни под оккупационными властями», - сказал он.

Как добавил И.НЕРЕТИН, идея снять этот фильм возникла 10 лет назад.

Продюсер («Пронто-фильм») Максим АСАДЧИЙ отметил, что фильм довольно сложный по производству. «В Украине немного фильмов снимается такого масштаба. У нас будут и огромные массовки, и Бабий Яр, и нужно будет воссоздать Киев 40-х годов», - сказал он.

По словам А.МАЛЮКОВА, фильм будет сниматься в Киеве и Харькове. «К сожалению, приходится задумываться, как снять предвоенный Киев. Все дома снабжены кондиционерами, спутниковыми антеннами, стеклопакетами, большое количество рекламы, колоссальное количество автомобилей. Поэтому мы ищем какие-то улицы в других городах, которые соответствовали бы и исторической правде, и архитектурно было бы близки к тому периоду в Киеве, который нас интересует. Нашли в Харькове», - сказал он.

Режиссер также сообщил, что стадион, на котором в фильме будет проводиться «Матч смерти», удалось найти в Василькове.