Высшая квалификационная комиссия судей провела первое анонимное тестирование кандидатов на должность судьи

Киев. 2 июня. УНИАН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела первое анонимное тестирование кандидатов на должность судьи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ВККСУ Игорь САМСИН.

По его словам, с целью определить уровень общетеоретических знаний в области права лиц, которые претендуют занять вакантные должности судей, ВККСУ в соответствии с требованиями закона о судоустройстве и статусе судей 22 мая провела первое анонимное тестирование кандидатов на должность судьи.

Этот экзамен одновременно проходил на базе четырех высших учебных заведений: Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Львовского национального университета им. Ивана Франко, Национального университета “Одесская юридическая академия” и Харьковской национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

И.САМСИН отметил, что всего в тестировании приняли участие 3385 кандидатов, которые претендовали на 686 прогнозируемых вакантных должностей.

Председатель ВККСУ подчеркнул, что все этапы тестирования проходили в условиях жесткой конфиденциальности, а экзаменационные работы проверялись с использованием специального автоматизированного оборудования.

По результатам тестирования, из всех его участников 2440 кандидатов набрали 60 и больше баллов, 1344 – 70 и больше баллов, 896 – 75 и больше баллов, 529 – 80 и больше баллов.

И.САМСИН заметил, что по результатам экзамена комиссия приняла решение увеличить количество вакансий судей на 30%. Таким образом, на судейские должности предварительно было отобрано 896 кандидатов, а “проходными” на экзамене стали 75 баллов из 100 возможных.

Председатель ВККСУ добавил, что следующим этапом отбора на должность судьи для кандидатов станет квалификационный экзамен, который планируется провести до конца июня.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей. Данный документ определил новый порядок занятия должности судьи. С целью повышения прозрачности процесса отбора кандидатов и профессиональности судейского корпуса законом предусмотрено проведение предварительного отбора кандидатов по результатам анонимного тестирования по определению уровня их правовых знаний.