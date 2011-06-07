Обращение Федерации профсоюзов Украины к Президенту Украины В.Ф.Януковичу

Уважаемый Виктор Федорович!

Федерация профсоюзов Украины впервые поддержала Вашу предвыборную программу реформ «Украина для людей» и делает все необходимое, чтобы эта программа была реализована.

Проявив инициативу, подготовила целевые комплексные программы по основным социально-экономическим и гуманитарным вопросам реформирования и дальнейшего развития украинского общества; внесла предложение о реконструкции и совместном использовании с государством здравниц, принадлежащих ФПУ и т.д.

Члены профсоюзов и активисты помнят Ваши добрые слова в адрес ФПУ и призыв к социальному диалогу, чтобы профсоюзные органы были не только организаторами масс, но и активными контролерами власти.

В противоположность конструктивной позиции ФПУ в стране развернута беспрецедентная по масштабам кампания административного давления и дискредитации ФПУ и ее членских организаций, организатором которой на этот раз стал председатель Совета министров АР Крым В.Г.Джарты, а исполнителями его воли - представители Генпрокуратуры Украины. К этой позорной кампании также присоединилась и ряд органов центральной исполнительной власти, развернули борьбу против отраслевых профсоюзных организаций, агропромышленного комплекса, культуры, образования и др.

Негативную оценку таким действиям дал Совет ФПУ в обращении к Вам как гаранту Конституции Украины.

Генпрокуратура Украины в нарушение действующего законодательства об общественных организациях и их объединениях, закона о профсоюзах, безосновательно оказывает давление и вмешивается в внутрипрофсоюзные дела Федерации, ее членских организаций, а именно, через предписания и требования запрещает коллегиальному органу - Президиуму ФПУ - рассматривать внутрипрофсоюзные вопросы, устраивает массовые вызовы профсоюзных лидеров в правоохранительные органы, неправомерно требует предоставить решение коллегиальных профсоюзных органов, и за этими действиями даже не скрывает цели, которую преследует - отобрать имущество профсоюзов.

Мы обеспокоены тем фактом, что впервые за годы независимости Украины Генпрокуратура так грубо вмешивается в деятельность самоуправляемых профсоюзных организаций и их объединений.

Такие действия можно расценивать только как очередную рейдерскую атаку с целью безвозмездно отобрать в пользу олигархов и финансово-промышленных групп собственность, которая десятки лет приобреталась многими поколениями трудящихся и уже более 20 лет находится в собственности Федерации профсоюзов Украины.

Все надуманные и растиражированные в СМИ сомнения относительно права собственности ФПУ на имущество санаторно-оздоровительного комплекса не соответствуют действительности и выглядят абсурдно. Более того, ФПУ имеет все необходимые правоустанавливающие документы, которые убедительно доказывают его право собственности на эти объекты. Это подтверждают и выводы научно-правовых экспертиз, проведенных институтом государства и права им. Корецкого.

Уважаемый Виктор Федорович!

К сожалению, предложения по социально-экономической защите работников, целевые комплексные программы, предложенные Советом ФПУ, не находят отклика в кабинетах власти. А вместо этого властью и правоохранительными органами навязываются для обсуждения в обществе вопросы имущества, наиболее интересующего предприимчивых госслужащих.

Как гаранта Конституции призываем Вас, уважаемый Виктор Федорович, покончить с неправомерными действиями представителей власти и Генпрокуратуры, которые препятствуют деятельности многочисленного общественного объединения страны и уже вызвали негативный международный резонанс.