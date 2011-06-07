Первый национальный телеканал 11 июня представит документальный фильм "Афтершок"

Киев. 7 июня. УНИАН. Первый национальный телеканал 11 июня в 12.40 представит документальный фильм "Афтершок" о восстановлении Японии после землетрясения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Егор БЕНКЕНДОРФ.

"Трансляция фильма состоится в день, когда исполняется ровно три месяца со дня наиболее разрушительной природной катастрофы в Японии. Инициатором создания этого фильма стал автор программы "Глубинное бурение" Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ совместно с Первым Национальным", - сказал Е.БЕНКЕНДОРФ.

В свою очередь автор фильма А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ считает, что этот фильм является фильмом солидарностью с японским народом. "Это фильм - об оптимизме. Вы увидите, каким образом люди и государство сотрудничают друг с другом. Мое общее впечатление - это непокоренность японского духа, люди приезжают и помогают восстанавливать", - добавил он.

Е.БЕНКЕНДОРФ также обратил внимание на тот факт, что Япония, несмотря на внутренние проблемы по восстановлению страны после землетрясения, выделила Украине финансовые ресурсы на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

Генеральный директор НТКУ также сообщил, что создание фильма финансировалось за счет ресурсов А.ПАЛЬЧЕВСКОГО. "Первый Национальный не выделял бюджетных денег на создание этого проекта. Первый Национальный получает качественный продукт, социально значимый, и при этом не тратит бюджетные деньги", - подчеркнул он.

В свою очередь координатор проекта JICA Мидзуку ФУРАКАВА поблагодарила украинскую сторону за поддержку и помощь, оказанную Японии после землетрясения. "Я как гражданка Японии хотела бы поблагодарить всех украинцев, которые поддерживают нас и нашу страну - материально, финансово, морально", - отметила М.ФУРАКАВА.