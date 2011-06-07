Киев. 7 июня. УНИАН. Международная инвестиционная компания UFS Investment Company открыла свое представительство в Украине.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер UFS Investment Company Елена ЖЕЛЕЗНОВА.

По ее словам, открытие компанией своего представительства в Украине связано с большим инвестиционным потенциалом страны. "Мы увидели большой инвестиционный потенциал Украины", - отметила Е.ЖЕЛЕЗНОВА. По ее словам, в Украине достаточно много компаний, которые по размерам прибыли и по соотношению долг-EBITDA являются весьма привлекательными для инвестиций. Пока что, по информации Е.ЖЕЛЕЗНОВОЙ, штат киевского представительства компании будет состоять из 7 человек, в дальнейшем планируется его расширение, возглавит представительство вице-президент UFS Investment Company Дарья АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Е.ЖЕЛЕЗНОВА также отметила, что особое внимание компания планирует сконцентрировать на проектах по привлечению капитала в объекты теплокоммунэнерго Киева, а также инфраструктурные проекты в рамках подготовки к Евро-2012, в то же время пока отказалась назвать какие-то детали данных проектов

По словам Д.АРХАНГЕЛЬСКОЙ, сегодня UFS Investment Company проводит подготовку ряда проектов, касающихся размещения еврооблигаций украинских компаний. В частности, компания готовит размещение еврооблигационного займа компании "Еврокор" в размере 300 млн. долл., которое должно состояться до конца этого года. В настоящее время ведутся переговоры о совместном сотрудничестве по организации выпуска евробондов "Мотор Сич". Кроме того, компания оказывает финансовое консультирование Государственному предприятию "Завод 410 гражданской авиации" о возможности использования рынка долгового капитала для привлечения средств на развитие предприятия. UFS Investment Company также заключила договор с Национальным депозитарием Украины о работе над созданием Международного депозитарного центра на територии стран СНГ.

По словам директора департамента аналитики UFS Investment Company Павла ВАСИЛИАДИ, украинский рынок еврооблигаций продолжает оставаться достаточно активным. Так, уже после кризиса на рынок вышло 13 эмитентов с общим объемом размещения около 12,7 млрд. дол. Наибольшей активностью на первичном рынке отметилась сама Украина, которая с начала 2010 г. разместила 4 выпуска еврооблигаций общим объемом 4,1 млрд. долл., что позволило сформировать полноценную суверенную кривую доходности из долларовых выпусков. В дополнение эксперт отметил интересную посткризисную тенденцию, которая состоит в том, что если до кризиса основным заемщиком на рынке евробондов были банки, то после кризиса на рынке появилось большое количество небанковских организаций, в особенности металлургических компаний и сельхозпроизводителей.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания UFS Investment Company - международная инвестиционная компания. Была создана с целью осуществления функций управления портфелями частных клиентов, корпораций и пр., имеющих средства на счетах в швейцарских банках. Позже швейцарская компания открыла международные лицензированные дочерние инвестиционные компании в США, Российской Федерации и ряде других стран. Для ведения международного бизнеса также были открыты компании на Кипре, Каймановых островах (позже там были образованы 11 фондов объемом 3,5 млрд. долл.), а также представительские офисы в Англии и Сингапуре.