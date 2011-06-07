Киев. 7 июня. УНИАН. В Черниговской области завершена реализация проекта по проведению общественных экспертиз деятельности органов исполнительной власти.

Сегодня в УНИАН был презентован аналитический отчет «Общественные экспертизы» в рамках проекта «Сделаем деятельность органов исполнительной власти подотчетной и прозрачной», который был реализован на протяжении года центром «Доброчин».

Руководитель проекта, представитель центра «Доброчин» Наталия ДРОЗД сообщила, что одним из важных вопросов, требующих решения, остается налаживание эффективной, понятной гражданам и при этом обязательно прозрачной и открытой деятельности органов власти.

«Граждане готовы доверять власти, но такой власти, которая не только на словах действует в интересах общества, но и избирает для решения те проблемы, которыми живет общество сегодня, и дает позитивные результаты в их преодолении», - сказала она.

При этом Н.ДРОЗД отметила, что преодоление отдаленности органов власти от решения реальных жизненно важных вопросов и, одновременно, существующей на сегодня самоизоляции значительной части людей от участия в организации жизни территориальной общины, является непростым заданием. По ее словам, необходимо помнить, что пассивная позиция и перекладывание ответственности исключительно на органы власти может привести к лишь периодическим всплескам недовольства граждан, которые к конструктивным изменениям не приводят.

«Общественность не может оставаться в стороне от принятия решений, а должна использовать все существующие возможности ради таких изменений в органах власти, которые позволят обеспечивать права граждан и предотвращать их нарушение», - добавила Н.ДРОЗД.

По ее словам, организации гражданского общества могут помогать власти быть эффективной, видеть и исправлять определенные недостатки в ее деятельности, предлагая пути решения проблемных вопросов.

Н.ДРОЗД отметила, что проведение общественных экспертиз, как одного из доступных механизмов участия общества, является подходом, который дает возможность учитывать социальные факторы в планировании. Кроме того, эффективное применение таких механизмов способствует налаживанию системного диалога органов исполнительной власти и общественности, повышению качества подготовки и принятия решений по важным вопросам с учетом мнения общественности, а также созданию условий для участия граждан в разработке проектов таких решений.

В свою очередь, общественный эксперт центра «Доброчин» Елена КОРОЕД отметила, что в украинском законодательстве право граждан на участие в управлении государственными делами закреплено давно, но практические механизмы начали разрабатываться только с 2003 года. По ее словам, важным шагом к налаживанию общественного участия в государственных делах было принятие в 2008 году постановления Кабинета министров о Порядке содействия проведению общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти, которым определена процедура содействия проведению институтами гражданского общества такой экспертизы.

Общественный эксперт из Черниговского центра прав человека Александр ПИДГОРНЫЙ отметил, что общественные экспертизы - это новый и эффективный механизм, который могут использовать общественные организации. Он сообщил, что рекомендации, которые будут выработаны в ходе проведенных четырех общественных экспертиз, будут учитываться органами исполнительной власти.

А.ПИДГОРНЫЙ сообщил, что аналитический отчет издан в рамках проекта «Сделаем деятельность органов исполнительной власти подотчетной и прозрачной», который реализуется Центром «Доброчин» при поддержке Фонда Регионального Сотрудничества Черного моря, проекта Фонда Маршала (США). Цель проекта – расширить участие органов гражданского общества в процессе принятия решений на региональном и местном уровнях.