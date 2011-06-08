ВР и правительство в Украине не являются самостоятельными, поскольку ключевые решения принимаются Президентом и его Администрацией - эксперты

Киев. 8 июня. УНИАН. Верховная Рада и правительство в Украине не является самостоятельными, поскольку ключевые решения принимаются Президентом и его Администрацией. Об этом сказала на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана КОНОНЧУК, ссылаясь на результаты мониторинга.

Она отмечала, что предметом мониторинга были события и решения за период с января по май 2011 года. По ее словам, в частности проводился опрос с 30 мая по 6 июня текущего года 21 экспертом относительно процедур принятия политических (государственных) решений. Она отметила, что на основе этих опросов и исследования ситуации и сделаны центром обобщающие выводы.

С.КОНОНЧУК отметила, что в Украине утвердилась модель “патрон-клиент”. По ее словам, при такой модели подбор и расстановка кадров на ключевые политические и управленческие позиции в государстве, осуществляется преимущественно “по признаку родственных, личных, дружеских или региональных уз”. По ее словам, “родителями этой модели были все, кто начинал работать в период правления Леонида КУЧМЫ”.

Руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований отметила, что при такой модели, которая базируется “на персональных связях, очевидно, что степень рисков в ней достаточно высока”. По ее словам, главный риск в том, что “невозможными становятся реформы, и, в частности, принципиально невозможным становится противодействие коррупции, поскольку тогда борьба с этим явлением должна была бы быть направлена на самих агентов власти, которые связаны какими-то общими личными связями”. Она добавила, что еще одним политическим риском является то, что, готовящиеся решения находятся “в интересах узкого круга лиц и готовятся недостаточно публичным образом”.

С.КОНОНЧУК отметила, что в данной модели центр принятия решений в государстве “переместился и утвердился в президентской команде”. По ее словам, это произошло сразу “после победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах”. Она отметила, что на основе мониторинга принятия решений можно говорить, что именно В.ЯНУКОВИЧ и его окружение “ставят окончательную точку во многих политических дискуссиях, которые продолжаются между различными группами элит, конкурирующими в окружении Президента”. “В то же время, роль Верховной Рады Украины как политического органа и роль правительства очень снизилась”, - отметила С.КОНОНЧУК. Она отметила, что 100% опрошенных экспертов, среди которых, в частности, представители неправительственных организаций, научных институтов, бизнес-сфер подчеркнули “небывалую подчиненную роль парламента, который сейчас практически не вырабатывает самостоятельных проектов решений по наиболее принципиальным вопросам общественного развития”. По ее словам, роль правительства также незначительна. “Правительство на данный момент настолько подчиняет свою деятельность Президенту и тому курсу, который предлагает он, что не выработало даже собственной программы деятельности, что должно был бы сделать в соответствии с Конституцией Украины”, - подчеркнула С.КОНОНЧУК.

Эксперт проекта Украинского независимого центра политических исследований по анализу политических рисков Игорь НЕМЧИНОВ отметил, что дискуссия, которая развернулась относительно сотрудничества Украины с МВФ показала, что “ни глава Нацбанка, ни премьер-министр, ни вице-премьер-министр не являются людьми, которые самостоятельно могут принимать решение относительно продолжения или непродолжения сотрудничества с этой организацией”. Он отметил, что все не в интересах Украины, когда люди из высшего эшелона власти не имеют какой-то одной позиции, в частности, относительно сотрудничества с МВФ.

И.НЕМЧИНОВ отметил, что приватизация “Укртелекома” показала, что “процедуры, сопровождающие приватизацию столь крупного объекта, являются не совсем понятными для иностранных инвесторов”.

Эксперт проекта Украинского независимого центра политических исследований по анализу политических рисков отметил, что с начала следующего года должен быть внедрен рынок земли сельскохозяйственного назначения. Он отметил, что речь шла о том, что на протяжении первого полугодия должны быть приняты законы, которые для этого необходимы, но этого не произошло. “Если их будут продавливать все-таки, чтобы уложиться в эти сроки, то существует большая вероятность того, что будут приняты сырые законы, которые потом надо будет совершенствовать на протяжении двух-трех недель, ”- добавил он. По его словам, любые непродуманные решения в этом вопросе будут способствовать значительному ухудшению положения тех людей, которые сегодня владеют землей. Он отметил, что это также может привести к применению огромного количества коррупционных схем при продаже земли.