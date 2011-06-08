Киев. 8 июня. УНИАН. 8-12 июня в Киеве состоится IV футбольный турнир среди строительных компаний.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал председатель оргкомитета турнира Виталий ТАРАСЕНКО.

В этом году турнир будет называться “Четвертый неофициальный чемпионат Европы по футболу среди строительных организаций, посвященный Евро-2012, памяти футболиста и тренера Анатолия Пузача” и будет проходить на стадионе им. Банникова (верхнее поле НСК “Олимпийский”). Организаторами турнира выступили комитет по строительству, градостроению, жилищно-коммунальному хозяйству и региональной политике Верховной Рады Украины, Министерство регионального развития и строительства Украины, Государственная служба семьи, молодежи и спорта Украины, Федерация футбола Украины.

Руководитель оргкомитета напомнил, что в 2008 году победителем турнира стала команда компании “Київметробуд” (Киев), в 2009 – “Гуростбуд” (пгт Гореничи, Киевская область), в 2010 – “Будстар” (Киев). В нынешнем 4-ом розыгрыше будут принимать участие команды “Київміськбуд”, “Київметробуд”, “Будстар”, “Альтіс-Холдинг” (все – Киев), “Керхер” (Германия), СВП “Майстер” (Бердичев), ЮИСС (Симферополь), “Коксохімпром-буд” (Енакиево).

Выступая с приветственным словом, президент “Киевгорстроя” Михаил ГОЛИЦА сказал, что несмотря на все проблемы, турнир в этом году будет проведен. Он отметил, что команда “Киевгорстроя” принимала участие во всех предыдущих розыгрышах турнира и будет в этом году бороться за победу.