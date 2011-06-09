Сын Януковича вошел в сотню самых богатых людей Украины

Киев. 9 июня. УНИАН. Старший сын Президента Украины Александр ЯНУКОВИЧ вошел в сотню самых богатых людей Украины.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий СЫЧ, таковы результаты ежегодного рейтинга ста самых богатых людей Украины "Золотая сотня", который публикует это издание.

По информации В.СЫЧА, на сегодня состояние А.ЯНУКОВИЧА оценивается в 130 млн. долл. В соответствии с обнародованной на пресс-конференции информацией, старшему сыну В.ЯНУКОВИЧА принадлежит корпорация "Мако", которая ведет строительный бизнес на востоке и юге страны. Речь идет о 17-этажном бизнес-центре "Столичный" в центре Донецка и гостиничном комплексе в Балаклавской бухте.

Также, как отметил В.СЫЧ, в начале мая А.ЯНУКОВИЧ официально оформил на себя 100% акций Всеукраинского банка Развития (ВБР). С начала года финучреждение дважды увеличивало уставный капитал, в итоге всего за четыре месяца он возрос со 100 млн. грн. до 310 млн. грн. В "Корреспонденте" также считают, что бизнес старшего сына Президента Украины имеет все предпосылки к своему дальнейшему расширению в будущем.