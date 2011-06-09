Украинским бизнесменам открылся рынок госзаказа Российской Федерации

В Киеве проведут семинар о новых возможностях для украинского бизнеса в российском госзаказе посредством электронных торгов.

Тендерный портал UA-Tenders.com совместно с национальным российским оператором электронных торгов «Единая электронная торговая площадка» – RosElTorg.ru впервые в Украине проведут семинар для предпринимателей Украины по «Теории и практике участия украинских организаций в госзаказе Российской Федерации, размещаемых путем проведения электронных торгов», где расскажут о новых возможностях появившихся у украинских предпринимателей по участию в госзаказе РФ.

Мероприятие состоится в Киеве 14 июля 2011 года.

В рамках нового порядка размещения госзаказа в России, для успешного участия в торгах украинскому бизнесмену достаточно получить электронную цифровую подпись, зарегистрироваться на электронной площадке и предложить наименьшую цену на аукционе.

«В настоящее время более 60% закупаемой российским государственными заказчиками номенклатуры (более 100 млрд. долл. ежегодно) размещается путем проведения открытых электронных аукционов. При этом, в связи с открытием не резидентам полного доступа к российским электронным торгам, украинские компании могут участвовать в таких аукционах наравне с российскими поставщиками», – сообщает руководитель системы UA-Tenders.com Владимир Сухоручкин.

Все подробности и особенности данных процессов будут рассмотрены непосредственно на семинаре, программа которого доступна по адресу http://ua-tenders.com/rubrics/learning/электронные_аукционы_россии/

В рамках семинара так же будут освещены темы об особенностях и специфике процедуры участия в открытых электронных аукционах в электронной форме, правовом регулировании в области электронных аукционов, перечне номенклатуры, аккредитации на торговых площадках, порядке и технологии подачи ценовых предложений в ходе аукциона, особенностях заключения государственного контракта в электронной форме, пределах допустимых действий государственных заказчиков, порядке работы на общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru и др.

Семинар состоится 14 июля 2011 года в Киеве по адресу: ул. Спасская, д. 5 (Конференц-центр).

Стоимость участия в семинаре - 950 грн.

За дополнительной информацией об участии в семинаре можно обращаться к Ирине ЩУЦКОЙ.

Контактная информация:

+38(044) 581–28–21, 425–28–47

seminar@ua-tenders.com

http://ua-tenders.com/

*** Ua-Tenders.com – крупнейший агрегатор тендеров и закупок в Украине, в системе доступно более 5000 объявлений о закупке.

ОАО «Единая электронная торговая площадка» – национальный оператор электронных торгов России, выбранный правительством РФ для осуществления электронных торгов для государственных заказчиков в рамках нового порядка размещения госзаказа.

На текущий момент в торговой системе ОАО «ЕЭТП» прошло более 82 тыс. электронных аукционов на право заключения государственного контракта на общую сумму более 17 млрд. долл.