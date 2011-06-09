С 9 по 21 июня в Киеве пройдет финал 80-го Чемпионата Украины по шахматам среди мужчин

Киев. 9 июня. УНИАН. С 9 по 21 июня в Киеве в «Украинском Доме» состоится финал 80-го Чемпионата Украины по шахматам среди мужчин.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Финал Чемпионата Украины 2011 года по шахматам в Киеве ” председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН.

По его словам, в финале по круговой системе будут принимать участие 12 гроссмейстеров, в том числе двукратные олимпийские чемпионы в составе национальной сборной Руслан ПОНОМАРЕВ, Павел ЭЛЬЯНОВ, Александр МОИСЕЕНКО, олимпийские чемпионы в составе сборной Украины Захар ЕФИМЕНКО, Андрей ВОЛОКИТИН и другие ведущие шахматисты Украины.

«Чемпионат 2011 года станет самым сильным в истории независимой Украины. Из 12 участников финала трое имеют рейтинг выше 2700 и шестеро - выше 2600. Это обеспечивает рекордный средний рейтинг турнира 2650,5, который отвечает рейтингу международного супертурнира», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

Он отметил, что в Украине более 1 млн. сторонников игры в шахматы и 12 тыс. 700 человек, которые занимаются шахматами. «Этот вид спорта набирает обороты в Украине. Я очень много ожидаю от этого чемпионата, убежден, что наши шахматисты продемонстрируют высокий класс», - добавил он.

Президент Федерации шахмат Украины, сопредседатель организационного комитета Чемпионата Виктор КАПУСТИН выразил убеждение, что проведение финала чемпионата Украины по шахматам среди мужчин в столице Украины даст импульс развитию шахмат в стране и станет настоящим праздником для любителей этой игры.

Первый чемпионат Украины по шахматам состоялся в 1924 году в Киеве. Чемпионат 2011 года является 80-м, юбилейным, который одновременно является 20-м со времен независимости Украины.