УПЦ КП настаивает на передаче ей храма Святого Николая в Киеве на территории Мемориала Героям-Чернобыльцам

Киев. 10 июня. УНИАН. Украинская православная церковь Киевского патриархата настаивает на передаче ей Николаевского храма, который строится на территории Мемориала Героям-Чернобыльцам на ул. Нагорной в Шевченковском районе столицы.

Об этом председатель информационного управления УПЦ КП епископ ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ) заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, закладка храма святителя Николая была совершена патриархом Киевским и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТОМ в 1995 г. и с того времени на этом месте действует община УПЦ КП. В 2003 г. рядом с местом строительства для регулярного богослужения община КП установила временный малый храм – часовню. В декабре 2004 г. после завершения строительства основной части ФИЛАРЕТ освятил кресты и купола храма.

В то же время, отметил Е.ЗОРЯ, в 2007 г. без какого-либо обсуждения с общиной КП Шевченковская районная власть Киева подписала соглашение о праве распоряжаться храмом с новообразованной общиной Украинской православной церкви Московского патриархата, которая должна была бы обеспечить завершение его строительство.

“Этот договор имеет срок действия и условия действия. Главным условием действия этого договора было перечисление благотворительного взноса. Причем четко указано, какими частями этот благотворительный взнос, в какие сроки должен быть перечислен на счета Шевченковской администрации. Нам достоверно известно, что никакие средства по этому договору перечислены не были. Срок действия договора закончился много лет тому назад – в 2009 г., этот срок уже закончился, а деньги не были перечислены. Поэтому этот договор не может быть основанием для пребывания общины УПЦ МП в храме. Этот договор не является действительным. Это лишь история и бумага”, – заявил Е.ЗОРЯ.

Он отметил, что община УПЦ КП неоднократно обращалась и к районной, и к городской власти столицы с просьбой решить вопрос о передаче ей указанного храма, но до сих пор никакого конкретного ответа не было дано.

Е.ЗОРЯ также сообщил, что 26 апреля этого года в 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в храме Святого Николая была проведена литургия патриархом ФИЛАРЕТОМ, епископатом, духовенством УПЦ КП.

“Присутствовали и представители Шевченковской районной власти во главе с нынешним главой Шевченковской райгосадминистрации, после этого состоялось возложение цветов к Кургану памяти. Никаких вопросов о том, что здесь община КП молится и проводит богослужения никто не задавал. Потому что вполне очевидно, что та община, которая заботится об этом храме, которая молится уже 7 лет на этом месте, она и совершает богослужения здесь”, - подчеркнул представитель УПЦ КП.

Однако в конце мая, по информации Е.ЗОРИ, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала проект решения о передаче храма Святого Николая общине УПЦ Московского патриархата. Этот проект решения планируется вынести на ближайшее заседание Киевсовета.

В то же время УПЦ КП не было сообщено о решении комиссии Киевсовета, утверждает епископ. По его словам, не имея сомнений в том, что храм впоследствии будет передан общине Киевского патриархата, 4 июня с.г. ФИЛАРЕТ освятил его, “чтобы там могла совершаться молитва”. А утром 8 июня, как сообщил епископ, группа молодчиков “рейдерского вида” сбила замок и пыталась ворваться в храм. “Люди, которые охраняли этот храм, не дали этого сделать. А когда они поняли, что вызвана милиция, убежали. Но нет у нас сейчас уверенности, что попытки силового захвата храма не повторятся”, - отметил Е.ЗОРЯ, добавив, что церковь круглосуточно охраняют представители украинских патриотических и общественных организаций.

В свою очередь патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ с просьбой решить вопрос о передаче храма Святого Николая общине УПЦ Киевского патриархата. Также патриарх обещает завершить строительство храма и ввести его в эксплуатацию.

“Мы надеемся, что киевская власть примет правильное и взвешенное решение по этому вопросу”, - сказал Е.ЗОРЯ.