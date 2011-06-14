Киев. 14 июня. УНИАН. В Киеве 14-26 июня состоятся торжества по случаю 10-летия визита Папы Римского Иоанна Павла ІІ в Украину.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН епископ-помощник Киево-Житомирской диецеииї Римско-католической церкви в Украине Станислав ШИРОКОРАДЮК.

По его словам, мероприятия к 10-й годовщине приезда Папы Римского состоятся под лозунгом «Папа, Украина, я».

“Празднование каждый год этого юбилея – это постоянное припоминание того, как это было. Это состоялось великое благословение через руки святейшего отца нашей земли. С того времени, как Папа приехал, мне кажется, отношение к католикам изменилось. Все люди, которые помогали организовывать визит Папы, до сегодняшнего дня остались нашими друзьями”, - сказал С.ШИРОКОРАДЮК.

Также он отметил, что после визита Иоанна Павла ІІ в Украину очень многие люди вспомнили о своих католических корнях. В частности, в 2-3 раза возросло количество взрослых людей, которые хотели бы креститься по католическому обряду.

“Мы сделали это празднование прежде всего духовным. Начиная с 23 июня, во всех храмах Украины, особенно в Киеве, будет проходить так называемая Адорация Пресвятых Даров (богослужение - УНИАН)”, - сказал С.ШИРОКОРАДЮК.

В свою очередь епископ-помощник Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви, председатель оргкомитета празднований Иосиф МИЛЯН сообщил, что к 10-й годовщине визита Иоанна Павла ІІ в Украину была идея установить ему памятник, но пока это невозможно сделать. Кроме того, к католическому Рождеству в Ватикане будет установлена елка, которую привезут туда из Украины. По словам епископа ИОСИФА, это большая честь, и своей очереди привезти елку Украина ждала много лет.

В рамках празднования 10-летия визита Иоанна Павла ІІ 14 июня откроется выставка «Папа, Украина, Я»: памятные вещи, фотографии, художественные произведения, книги («Украинский дом»); состоится Божественная Литургия в Патриаршем соборе Воскресения Христова (ул. Никольско-Слободская, 5) и открытие памятного знака в честь посещения Блаженным Папой Римским Иоанном Павлом II Украины.

В тот же день в кинотеатре «Кинопалац» (ул. Институтская, 1) можно будет посмотреть фильм «Кароль - Человек, который стал Папой».

24 июня в «Украинском доме» состоится дискуссия «Визит Папы Римского Блаженного Иоанна Павла II в Украину: уроки для государства и общества». В ней примут участие Блаженнейший Любомир ГУЗАР, генеральный секретарь Синода епископов Католической церкви архиепископ Николай ЭТЕРОВИЧ, известные ученые, политики, общественные деятели.

Там же будет презентовано украинское издание книги Джорджа ВАЙГЕЛЯ «Свидетель надежды. Жизнеописание Папы Иоанна Павла II».

Вечером того же дня в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко состоится опера «Моисей», благословенная Блаженным Папой Римским Иоанном Павлом II.

В субботу, 25 июня, в Храме Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле пройдет Божественная Литургия и торжества, а также выставка-конкурс флористики «Цветы для Папы».

Также на Контрактовой площади в тот же день в 22.00 состоится уличное представление Львовского академического театра «Воскресение» - Кароль Войтыла, «Иов».

Кроме того, в рамках мероприятий к 10-летию приезда Папы Римского на протяжении дня 25 июня планируются молодежные флеш-моб и квест на Крещатике и Майдане Незалежности.

Справка УНИАН. Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину с пастырским визитом 23-27 июня 2001 года по приглашению Президента Украины, епископов Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви. Тогда Папа Римский побывал в Киеве и Львове, встретился с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и беатифицировал 27 греко-католических новомучеников.

1 мая 2011 года Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI причислил своего предшественника Иоанна Павла II к лику блаженных.

Торжественные богослужения, которые прославляют блаженного Папу Римского Иоанна Павла II, будут проходить каждый год 22 октября - в день начала его понтификата.