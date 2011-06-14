Киев. 14 июня. УНИАН. В Киеве 17-19 июня пройдет первый международный фестиваль современного танцтеатра «Zеlуоnkа-Fest».

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН соорганизатор фестиваля Светлана ЛЕГКАЯ.

Она отметила, что организаторами фестиваля являются Концертное агентство «S.A.L.-show» и театр танца "Black O!Range" (Киев). Фестиваль пройдет на сценах Музыкального театра на Подоле и на Малой сцене Дворца «Украина».

"Старт фестиваля ознаменован знаковым событием - мировой премьерой биографического фильма о культовой фигуре театрально-танцевальной сцены - Пине Бауш. За три дня фестиваля киевские зрители смогут посмотреть несколько непохожих друг на друга одноактных спектаклей, пропитанных духом несравненной Пины Бауш и приправленных современными цифровыми технологиями, без которых современное искусство уже немыслимо, и принять участие в мастер-классах и воркшопах по техникам современного танца", - сказала С.ЛЕГКАЯ.

Для открытия этого фестиваля организаторы пригласили номинанта прошлогодней премии «Золотая Маска» - московский танцтеатр «DВВС». Кроме того, в фестивале примет участие старейший рижский танцтеатр «OZ Dаnсе Соmpany» с оригинальным спектаклем «Чего хотят женщины».

Белорусский современный танцтеатр будет представлен минским театром «Кarakuli». Украинский современный танец будет представлен театром танца "Black O!Range". На сегодняшний день это один из самых известных и «плодовитых» (за три года поставлено восемь репертуарных танцевальных спектаклей) независимых украинских танцевальных коллективов этого направления.

Кроме того, в каждом из танцевальных вечеров примут участие другие театры, пока еще мало знакомые зрителю. Кроме спектаклей, программа фестиваля будет насыщена мастер-классами и тренингами, в завершение которых пройдёт круглый стол с руководителями театров и приглашенными искусствоведами. Посетить круглый стол смогут все желающие.

Согласно Положению о Международном фестивале современного танцтеатра «Zеlуоnkа-Fest», фестиваль проводится один раз в год в последнюю неделю июня и приурочен к закрытию танцевально-театрального сезона.

Для участия в фестивале приглашаются хореографические коллективы, балетные труппы и артисты танцевальных проектов, творчество которых соотносится с понятием «современный танцевальный театр».

На фестивале могут быть представлены: спектакли, миниатюры, перформансы, в основе которых лежит неординарная творческая идея (тема, проблема, новая драматургия), необычное пространство или способ взаимодействия со зрителями; жанр «на стыке искусств»; новые техники, используемые при создании танцевальных спектаклей и т.п., - все то, что может служить обогащению языка современного танцевального театра и развитию экспериментальных, инновационных форм искусства танцевального театра.

Для участия в фестивале необходимо выслать на адрес Оргкомитета заявку и ссылку на полную видеозапись представляемых хореографических произведений.